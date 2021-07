Luna Marì adorabile in rosa: le prime foto della figlia di Belén con cappellino e scarpine coordinate A poche ore dalla nascita di Luna Mari, Belén ha condiviso la sua felicità sui social attraverso un video in cui si vede la bimba avvolta da una copertina colorata con un cappellino con il pom-pon. La neomamma ha anche rivelato alcuni dettagli sul parto, poi ha ringraziato tutti per gli auguri: “Siamo di una felicità indescrivibile”

A cura di Beatrice Manca

La piccola Luna Marì, la figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese è venuta al mondo nelle prime ore di lunedì 12 luglio e ora ha debuttato ufficialmente sui social network. La mamma aveva dato l'annuncio della nascita mostrando un piedino della bimba sui social network e poi una foto di coppia, che la ritraeva bellissima e raggiante insieme al neopapà. Lunedì sera ha pubblicato un tenero video in cui tiene in braccio la bimba. La show girl argentina ha poi raccontato alcuni dettagli sul parto, ma soprattutto la sua gioia: "Siamo di una felicità indescrivibile".

Luna Marì con il suo primo completino coordinato

La piccola Luna Marì seguirà le orme della stilosissima mamma? Per adesso sembra proprio di sì: per il "debutto" nel mondo e sui social indossava un paio di scarpine rosa con il fiocco e un cappellino con il pom-pon, un tenero completino coordinato fatto all'uncinetto che la mamma aveva portato con sé in ospedale. Accogliere la propria bimba tra le braccia e vestirla con i completini preparati da tempo è un momento speciale: Belén ha condiviso il momento di felicità sui social attraverso un video in cui si vede la bimba avvolta da una copertina colorata, mentre la mamma, con la cuffietta da ospedale e una mascherina rosa, la guarda con amore.

la prima foto di Luna Marì in ospedale

Luna Marì è nata con parto naturale

La showgirl ha poi spiegato che la bimba non è nata domenica, come si pensava in un primo momento, ma lunedì, poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 12:47. Mentre l'Italia festeggiava la vittoria agli Europei Belén Rodriguez e Antonino Spinalbanese accoglievano la loro bambina. Luna Marì è venuta al mondo con un parto naturale, ha rivelato la neomamma, e alla nascita pesava 2,9 kili. I neogenitori poi hanno ringraziato tutti per gli auguri ricevuti, scrivendo: "Siamo di una Felicità indescrivibile". Ora non resta che aspettare il ritorno a casa della neomamma bis, in modo che Luna Mari possa finalmente conoscere il suo fratellino Santiago.