Belén Rodriguez, il primo vestitino a fiori di Luna Marì nasconde un significato particolare Belén Rodriguez è diventata mamma da pochissimi giorni ma è già tornata alla sua normale quotidianità tra lavoro e impegni familiari. La piccola Luna Marì è ormai considerata una piccola star e sono sempre più numerose le foto social che la vedono protagonista. Il suo primo vestitino? A fiori e dal significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua vita: da pochi giorni è diventata mamma per la seconda volta, ha infatti messo al mondo la piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con il compagno Antonino Spinalbese. Ha avuto un parto naturale e fin dal primo momento non ha esitato a rivelare il volto della piccola sui social, trasformandola così in una vera e propria star. Se pochi minuti dopo aver visto la luce le era stato fatto indossare un adorabile completino crochet in total pink, ora che è finalmente arrivata a casa la bimba è passata alle tutine-abitini. La cosa che in pochi sanno è che l'argentina non ha lasciato nulla al caso quando si parla dell'outfit della figlia.

La tradizione tramandata da Belén a Luna Marì

Quale neomamma non viene letteralmente travolta dall'amore quando nasce la propria bimba? Belén Rodriguez lo sa bene e da circa 10 giorni Luna Marì è diventata l'unica vera protagonista del suo profilo social. Nelle ultime ore ha mostrato il primo adorabile vestitino sfoggiato dalla piccola, incantando i fan con la sua tenerezza. La seconda figlia dell'argentina è stata immortalata stesa sul letto con indosso un pagliaccetto a fiori a fondo beige, un modello di lino con le maniche leggermente a sbuffo. Nella didascalia ha poi lasciato intendere che la scelta di stile è tutt'altro che casuale. La showgirl ha infatti scritto: "Dei fiorellini sul lino, una tradizione tramandata di generazione in generazione. Dalle mie origini alle tue", sottintendendo che il lino fiorato è un tessuto che in Argentina viene fatto indossare spesso dai neonati come una sorta di buon augurio.

Luna Marì come Vittoria Lucia Ferragni

Chi ha firmato la tutina di lino di Luna Marì? Original Marines, anche se si tratta di un capo dell'esclusiva capsule collection realizzata proprio da Belén per il brand. Fa parte di una giftbox composta da cardigan, pantalone, berretto, calzini e pagliaccetto, il cui prezzo è di 99,95 euro. L'argentina non è la prima star che ha trasformato la figlia neonata in una sorta di testimonial, prima di lei lo aveva già fatto Chiara Ferragni con Vittoria (a poche ore dalla nascita la bimba indossava infatti solo tutine del marchio dell'influencer). Insomma, a quanto pare la tendenza più gettonata tra le celebrities è diventare stiliste di capi per bambini: chi sarà la prossima che seguirà l'esempio di Belén e della Ferragni?