Belén Rodriguez ha annunciato di essere incinta da poco più di una settimana e da allora non si fa altro che parlare di lei e del nuovo fidanzato (futuro papà) Antonino Spinalbese. Negli ultimi 5 mesi aveva tenuto la gravidanza nascosta ma ora non può fare a meno di contenere la sua gioia, mostrando il pancino sui social ogni volta che può tra sexy look premaman e foto in intimo. Sabato 20 febbraio ha deciso di fare la sua prima apparizione in tv in versione premaman, prendendo parte alla nuova puntata di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, l'argentina ha parlato della dolce attesa, rivelando di aspettare una bambina alla quale darà il nome di Luna Marie. Poteva mai rinunciare alla passione per la moda in un'occasione tanto importante? Assolutamente no: si è presentata in studio con indosso un etereo abito bianco che le ha fasciato le forme.

Belén Rodriguez con l'abito bianco a Verissimo

Per la prima intervista dopo l'annuncio della seconda gravidanza Belén ha puntato tutto su un look total white. Si è infatti presentata nello studio di Verissimo con un abito di seta bianca con degli inserti in pizzo floreale, un modello della collezione Resort 2021 di N.21 con le maniche lunghe, le spalle arricciate, la gonna asimmetrica lunga fino al ginocchio e una fascia in vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison di Alessandro Dell'Acqua viene venduto a 1.200 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con tacco e plateau di Alexandre Birman e ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta. Il vero protagonista dell'evento è stato però il pancino: l'argentina non ha potuto fare a meno di accarezzarlo per tutta l'intervista, apparendo splendida e raggiante in versione futura mamma.

in foto: L’abito N.21

Il significato del nome Luna Marie

Nell'intervista con Silvia Toffanin Belén ha annunciato ufficialmente di aspettare una femminuccia ma la cosa che in pochi si sarebbero mai aspettati è che avrebbe rivelato anche il nome che ha scelto insieme al futuro papà Antonino. La piccola si chiamerà Luna Marie. Cosa significa? La prima parte, Luna, deriva dal latino e rappresenterebbe una personificazione divina dell'astro. Marie è invece la variante francese di Maria che, oltre a essere il primo nome della stessa Belén (il cui nome completo è Maria Belén Rodriguez Cozzani), nasconde anche diversi significati molto profondi. È infatti il nome della Vergine e di altri personaggi biblici, che letteralmente può essere tradotto con "amata da Yahvè [Dio]", "ribellione", "principessa", "signora del mare".