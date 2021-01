Allargare la propria famiglia è tra le cose più belle che una coppia possa desiderare, soprattutto al termine di un anno difficile come il 2020, durante il quale un po' tutti hanno messo la loro vita "in pausa". Coloro che, nonostante le difficoltà, vogliono lo stesso avere un figlio il prima possibile di sicuro si saranno posti almeno una volta la domanda "Come chiamarlo"? C'è chi si affida alle tradizioni, ispirandosi a genitori e nonni, chi preferisce l'originalità a, ancora, chi punta tutto sulle tendenze del momento. In base ai dati raccolti nell'ultimo anno, è possibile capire quali saranno i nomi più gettonati del 2021, da quelli tradizionali a quelli ispirati ai paesi stranieri. Quali sono in cima alla lista? Aria e Olivia per le femmine, Enea e Gioele per i maschietti.

I nomi per bambini che spopoleranno nel 2021

L'Istat ha aggiornato i suoi dati sui nomi per neonati più gettonati in Italia nell'ultimo anno e, analizzando la classifica, facendo bene attenzione alle scelte che hanno guadagnato più posti, è possibile capire quali saranno i trend da tenere d'occhio. Se a spopolare negli ultimi tempi sono stati nomi abbastanza comuni (Leonardo, Francesco, Alessandro per i maschi, Sofia, Giulia e Aurora per le femmine), nel 2021 ci sarà un'inversione di tendenza. Stando alle previsioni ed eliminando i nomi "tradizionali", dovrebbero andare di moda delle scelte davvero originali. Degli esempi? Per le femminucce si farebbe bene a puntare su Aria, Ava, Elena, Eliana, Ella, Emilia, Evelyn, Luna, mentre per i maschi su Enea, Gioele, Samuel, Christian, Niccolò.

I nomi stranieri per bambini più in voga del momento

Social Security Administration ha stilato la classifica dei nomi più usati negli Stati Uniti per i bambini appena nati e, nonostante l'Italia sia a chilometri di distanza, le scelte degli americani di sicuro influenzeranno i genitori del nostro paese. Sarà perché l'esotico ha sempre un certo appeal per gli italiani o perché semplicemente si desidera dare al proprio figlio un nome davvero originale, ma la cosa certa è che in questa lista ci sono delle potenziali scelte che diventeranno sicuramente molto gettonate nel 2021. I nomi femminili stranieri più in voga del momento sono Olivia, Emma, Ava, Sophia, Charlotte, Amelia, Mia, Harper ed Evelyn, mentre quelli maschili Liam, Noah, Oliver, William, Elijah, James, Benjamin, Lucas, Mason ed Ethan. In quanti prenderanno ispirazione dagli americani?