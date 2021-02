Dopo settimane di insinuazioni e ipotesi sulla presunta dolce attesa di Belén Rodriguez, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: l'argentina è al quinto mese di gravidanza, aspetta il suo secondo figlio dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese e non potrebbe essere più felice. Certo, non sono mancate le critiche moraliste e sessiste sulla scelta di mettere su famiglia con un uomo più piccolo e conosciuto solo qualche mese fa, ma a quanto pare la showgirl "se ne frega" ed, essendo abituata alle polemiche degli haters, continua a testa alta per la sua strada. Sebbene il pancino diventi giorno dopo giorno sempre più evidente, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità: i suoi look premaman sono glamour, trendy e super provocanti, a prova del fatto che una futura mamma non deve stravolgere il suo stile solo perché aspetta un bambino.

Il sexy look premaman di Belén

Complice il fatto che ha tenuto nascosta la gravidanza negli ultimi 5 mesi, sono pochissimi i look premaman che Belén ha sfoggiato fino ad ora. Ha mostrato per la prima volta il pancino in un'inedita versione cozy, è apparsa sulle pagine di "Chi" in abito lungo e camperos ma è solo di recente che ha dato il meglio di lei in fatto di stile e sensualità. Per passare una serata romantica con il fidanzato ha puntato tutto sulla femminilità, indossando un minidress in stile giapponese che le ha fasciato il pancino, lasciando le gambe in bella mostra. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati a pois e non ha rinunciato ai tacchi a spillo, sfoggiando dei décolleté di vernice neri con un cinturino intorno alla caviglia. Insomma, la Rodriguez è la prova vivente del fatto che una donna in gravidanza non deve "snaturarsi".

in foto: Belén indossa i tacchi a spillo in gravidanza

La nuova borsa di lusso della Rodriguez

Poteva mai mancare il dettaglio di lusso nell'outfit premaman di Belén? Assolutamente no. Sarà perché è uscita con Antonino o perché semplicemente voleva mostrare il nuovo accessorio griffato, ma la cosa certa è che si è immortalata in casa allo specchio con una borsa elegante e sofisticata tra le mani. Si tratta della Classic Sac De Jour di Saint Laurent in pelle verniciata, una tracolla con due manici tondi e un lucchetto gold. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.690 euro. Certo, è una cifra decisamente più accessibile rispetto a quelle a cui vengono vendute le Birkin bag di Hermès, ma è chiaro che la Rodriguez non bada a spese in fatto di stile. Quale sarà il suo prossimo look premaman sofisticato e sexy?