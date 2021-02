Antonino Spinalbese è l'uomo più chiacchierato del momento, è da quando la fidanzata Belén Rodriguez ha annunciato di aspettare il suo secondo figlio che non si fa altro che parlare di lui. Ha avuto il merito di aver permesso all'argentina di lasciarsi alle spalle l'ex marito Stefano De Martino, tanto che lei stessa lo ha definito il primo "uomo gentile" che ha incontrato nella sua vita. Complice "l'approvazione" del piccolo Santiago, i due hanno deciso di lasciarsi travolgere dall'amore che provano l'uno per l'altra, mettendo su famiglia a pochi mesi dal loro primo appuntamento. Antonino, che ha deciso di abbandonare il lavoro di hairstylist per dedicarsi al 100% alla sua donna, ha tutte le carte in regola per diventare influencer e, così come la compagna showgirl, è trendy ma con semplicità.

Antonino Spinalbese, dai completi in denim agli accessori di lusso

È inutile negarlo, Antonino Spinalbese è diventato famoso come il "nuovo fidanzato di Belén" ma non ha mai approfittato della notorietà della compagna per conquistare il mondo dello spettacolo. Ancora oggi, dopo essere finito su tutti i giornali in seguito all'annuncio della gravidanza dell'argentina, continua a non essere ossessionato dai riflettori. Per conoscerlo di più, però, basta "spulciare" il suo profilo social, dove si diverte a postare le più svariate foto artistiche tratte dalla quotidianità. Al di là del fatto che potrebbe diventare tranquillamente un sex symbol, vanta uno stile "minimal" ma allo stesso tempo molto trendy. Spazia tra capi casual come, maxi camicie a quadri, jeans strappati, stivaletti di camoscio, anche se non disdegna l'eleganza di giacche e cappottini. La sua passione, però, sono i completi in total denim, ai quali aggiunge sempre degli occhiali da sole scuri in stile divo. In una foto dell'ultima vacanza a Ibiza, inoltre, ha rivelato anche il suo amore per le borse di lusso, sfoggiando una pochette Louis Vuitton da portare sottobraccio.

in foto: Antonino con la borsa Louis Vuitton

Antonino Spinalbese, la nuova vita tra moda e paternità

È da diversi mesi che Antonino Spinalbese ha deciso di abbandonare il suo lavoro di hairstylist per dedicarsi anima e corpo alla storia d'amore con Belén e, considerando il fatto che presto diventerà padre per la prima volta, ha fatto la scelta giusta. Sarebbe stato proprio lui a spingere l'argentina a rivoluzionare il suo stile sui social, incitandola a dire addio alle foto sexy per dare spazio a qualcosa di più concettuale, dai numerosi scatti in bianco e nero a quelli che rivelano i dettagli più glamour dei suoi look. Il fidanzato della showgirl ha infatti approfittato di questa "pausa lavorativa" per inseguire la passione per la fotografia e, considerando il fatto che alcune sue immagini che ritraggono Belén sono state pubblicate sull'edizione thailandese di Vogue, i risultati che ha raggiunto sono davvero incredibili. Come se non bastasse, di recente ha anche debuttato nella moda, diventando testimonial per Diadora. Il passo successivo nella sua carriera sarà quello che lo porterà a essere influencer? L'unica cosa certa è che tra qualche mese si ritroverà alle prese con una nuova ed emozionante esperienza, la paternità.

in foto: Un look total denim di Antonino Spinalbese

La "pausa lavorativa" dopo la scoperta della gravidanza

Antonino Spinalbese è nato nel 1995 e, fino a quando le cose con Belén non si sono fatte davvero serie, ha sempre lavorato come hairstylist, fino a qualche mese fa era infatti uno dei più promettenti parrucchieri del salone Coppola a Corso Garibaldi, a Milano (luogo in cui ha incontrato l'argentina). Sulla sua vita privata non si sa molto, non ha mai avuto esperienze nel mondo dello spettacolo, è sempre rimasto "dietro le quinte" a curare i look delle star. Ora che tutto è stato stravolto dalla futura paternità, ha trovato il coraggio di mettere "in pausa" il lavoro per dedicarsi a tutte le sue più grandi passioni, dalla fotografia alla famiglia. Quante sono le fan che non vedono l'ora di vederlo in versione papà?