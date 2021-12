Ashley Graham incinta di due gemelli: in gravidanza segue il trattamento della coppettazione Ashley Graham è incinta di due gemelli e sui social documenta ogni singolo dettaglio della gravidanza. Di recente si è mostrata con delle strane coppette attaccate pancione, di cosa si tratta? Di un trattamento chiamato coppettazione: ecco in cosa consiste.

Ashley Graham sta vivendo uno dei momenti più felici ma allo stesso tempo stancanti della sua vita: è incinta, aspetta due gemelli dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice, anche se il pancione è ormai diventato davvero enorme. Ha annunciato la gravidanza qualche mese fa con un dolcissimo scatto in versione dei della maternità, ma solo qualche mese dopo ha scoperto di portare nel ventre ben due bebè. Così come fatto durante la prima dolce attesa, anche questa volta sta documentando il viaggio da futura mamma sui social. Dopo aver mostrato un look premaman griffato e le smagliature sotto l'ombelico, ora si è lasciata immortalare con delle strane coppette sulla pancia.

Cos'è la coppettazione

Al motto di "Un paio di cose folli nel mio rullino fotografico", Ashley Graham ha rivelato dei dettagli inediti della gravidanza gemellare che sta affrontando. Ha un pancione enorme, non rinuncia alla maschere viso e comincia a fare le prove per allattare in contemporanea due bebè. Come se non bastasse, di tanto in tanto si pone a un originale trattamento chiamato coppettazione. Di cosa si tratta? È un'antica tecnica di medicina cinese che consiste nell'applicare dei bicchieri a forma di tazza con la pelle, aumentando la circolazione sanguigna nell'area trattata. Naturalmente sarebbe bene chiedere consiglio a un esperto prima di seguire l'esempio della modella in un periodo delicato come la dolce attesa.

Ashley Graham mostra l’enorme pancione

La gravidanza social di Ashley Graham

Ashley Graham ha sempre avuto un rapporto molto diretto con i fan, tanto che sui social non ha paura di mostrarsi senza veli e con le piccole imperfezioni in vista. Non fa eccezioni neppure in gravidanza e, tra post e Stories, rivela tutti i "lati oscuri" di un periodo così magico ma allo stesso tempo stressante per una donna. A differenza della prima gestazione, questa volta per lei è ancora più pesante, visto che aspetta due gemelli e che l'enorme pancione la ostacola in diverse attività quotidiane. In compenso, però, il sorriso che ha sempre stampato sul viso parla chiaro: è felicissima di allargare la famiglia e non vede l'ora di tenere tra le braccia i piccolini.