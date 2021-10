Arisa con i capelli arcobaleno: il nuovo drastico cambio look è multicolor Alla vigilia del debutto a Ballando con le stelle Arisa ha cambiato ancora una volta look. È rimasta fedele al taglio rasato ma ha tinto i capelli dei colori dell’arcobaleno, non esistendo a mostrarsi in questa versione davvero originale sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando ha debuttato nella musica a oggi Arisa ha dimostrato di essere la regina del trasformismo. Sono lontani i tempi in cui calcava il palcoscenico di Sanremo con il caschetto e gli occhiali neri sulle note di Sincerità, oggi è una donna sofisticata che ha imparato ad accettasi così com'è. Non sorprende, dunque, che da qualche anno a questa parte abbia rivelato con estrema onestà il motivo per cui è stata costretta a rasarsi spesso la chioma: soffre di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi inconsciamente i capelli. Nonostante il taglio sia decisamene drastico per una donna, è riuscita però a trovare il modo per renderlo sbarazzino e originale.

Arisa in versione "unicorno"

L'avevamo lasciata con le zeppe e la gonna in pieno stile anni '70 dopo aver annunciato che sarebbe stata tra i protagonisti di Ballando con le stelle, oggi ritroviamo Arisa in una versione decisamente rinnovata. La cantante ha tinto la sua chioma rasata con i colori dell'arcobaleno, non esitando a mostrarsi in questa versione originale sui social. Fucsia, viola, verde, azzurro, giallo: la chioma è sfumata in modo graduale, così da creare un effetto multicolore in pieno stile unicorno. Certo, non ha rinunciato al taglio rasato, ma è chiaro che la differenza rispetto a quando aveva puntato sul platino è molto evidente.

Il toccante messaggio condiviso da Arisa

Nella didascalia del selfie condiviso sui social Arisa ha preferito non fare alcun riferimento al cambio look, ha portato l'attenzione su un altro dettaglio: gli occhi lucidi e il trucco sbavato. Nella didascalia ha poi spiegato: "Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va? Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre. P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa". Insomma, ancora una volta Arisa ha aperto il suo animo ai followers, lanciando un messaggio davvero toccante.