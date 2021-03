Avete presente la sensazione di disagio che si prova quando, in occasione di un evento importante, ci si ritrova di fronte a una persona che sfoggia lo stesso e identico look? È proprio quanto avvenuto durante la prima serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, anche se solo gli appassionati di moda più incalliti ci avranno fatto caso. I protagonisti di questo piccolo "inconveniente" sono stati Arisa e Aiello, entrambi si sono esibiti con i loro brani inediti nella parte iniziale della puntata, ma la cosa che non si sarebbero mai aspettati è che si sarebbero presentati sul palcoscenico dell'Ariston con lo stesso completo oversize. Certo, sono apparsi entrambi elegantissimi e sofisticati, ma questo piccolo dettaglio ha finito per rendere un tantino poco originale la loro scelta di stile.

Il completo doppiopetto che spopola a Sanremo

Sarà perché il trend della moda genderless sta spopolando o perché semplicemente si tratta di un modello must-have del momento, ma il completo oversize con giacca doppio petto e pantaloni ampi firmato Maison Margiela sembra essere il più amato dai cantanti di Sanremo. È proprio questo il look che inconsapevolmente hanno sfoggiato sia Aiello che e Arisa a pochi minuti di distanza sul palco dell'Ariston. L'unico dettaglio che li ha differenziati? Il colore, visto che la cantante di "Potevi fare di più" ha scelto il rosso, mentre il collega ha preferito il total black. Certo, entrambi lo hanno abbinato a degli accessori completamente diversi (Arisa lo ha sfoggiato con un prezioso bracciale d'oro Cartier, Aiello con le iconiche scarpe con le dita separate) ma, nonostante questi dettagli opposti, è stato impossibile non notare la cosa.

in foto: Aiello con il completo over

Perché Aiello e Arisa hanno indossato gli stessi completi

Cosa è successo realmente ad Aiello e ad Arisa poco prima dell'inizio del Festival? Per quanto riguarda il giovane cantante, era risaputo che il primo look sanremese sarebbe stato firmato Maison Margiela (lo stylist che cura il suo guardaroba lo aveva rivelato in anteprima in un'intervista rilasciata a Fanpage.it). Arisa, invece, aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, non comunicando a quali Maison si è rivolta per gli outfit scelti per il ritorno all'Ariston. Il dettaglio che non torna è: come hanno fatto a non rendersi conto di aver indossato gli stessi completi ma in colori diversi prima di scendere la temuta scalinata? Nonostante l'inconveniente, però, sono riusciti ugualmente a spopolare con le loro scelte di stile.