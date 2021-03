Arisa è l'artista che ha aperto la 71esima edizione del Festival di Sanremo, è la prima tra i Big in gara a esibirsi in un inedito teatro Ariston senza pubblico a causa del Covid-19. Ha presentato il brano "Potevi fare di più", distinguendosi ancora una volta per l'innato talento. Dopo aver documentato sui social i preparativi tra tute, pantofole griffate ed extension bianche, la cantante ha finalmente sfilato sulle temute scale, attirando le attenzioni del pubblico con il suo look glamour. Sono ormai lontani i tempi di "Sincerità", la cantante si è lasciata alle spalle i maxi occhiali tondi e gli abiti vintage che sfoggiava durante la sua prima esperienza nella sezione Nuove proposte: per la sua settima volta sul palco sanremese è apparsa elegante e sofisticata.

Il look di Arisa durante la prima serata di Sanremo 2021

A ricoprire l'arduo compito di aprire la sfida tra i Big di Sanremo 2021 è stata Arisa, che si è presentata sul palco in una versione super glamour. Ha seguito il trend del momento, quello della moda mannish, sfoggiando un tailleur "rubato" dal guardaroba maschile. La cantante ha osato con il rosso fuoco, scegliendo dei pantaloni palazzo e una giacca doppio petto oversize abbinata (un altro must-have) di stagione.

Arisa con le ciocche bianche all'Ariston

Ad attirare le attenzioni del pubblico durante la prima esibizione di Arisa sul palcoscenico dell'Ariston non potevano che essere i suoi capelli. Chi non segue l'artista sui social la ricordava con i capelli cortissimi durante la precedente esperienza sanremese, oggi però le cose sono cambiate. Nonostante la battaglia contro la tricotillomania, oggi sfoggia una chioma lunga e fluente, portata liscia, con la frangia e delle originali ciocche bianche ai lati del viso. Non è la prima volta che appare in questa versione, aveva fatto il suo debutto con le extension qualche mese fa, rivelando di essersi rivolta a un parrucchiere specializzato in trattamenti pensati per chi ha problemi di capelli. I fan apprezzano non poco questa trasformazione e di certo ameranno la cantante anche con i ciuffi bianchi laterali.