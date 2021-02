Arisa è più impegnata che mai sul fronte lavorativo: oltre a ricoprire i panni della professoressa di canto nella nuova edizione di "Amici di Maria De Filippi", tra meno di un mese sarà al Festival di Sanremo, al quale parteciperà con il brano "Potevi fare di più". Sarà perché si sta già preparando al ritorno sul palcoscenico dell'Ariston o perché semplicemente voleva dare una svolta alla sua immagine, ma la cosa certa è che ha cambiato look in modo drastico. La cantante, che di solito porta sempre i capelli cortissimi o rasati, non ha resistito alla tentazione di fare visita ancora una volta al parrucchiere di fiducia e ora sfoggia una chioma lunga e fluente. Si presenterà in questa versione inedita a Sanremo 2021?

Il nuovo look di Arisa

Arisa ha cambiato ancora una volta look, lasciando senza parole i fan con la nuova acconciatura. Non si è immortalata tra le "grinfie" del parrucchiere, si è fotografata a opera finita alle prese con un viaggio verso Roma. La cantante è apparsa splendida con degli inediti capelli lunghi e scuri portati con le punte leggermente ondulate, la fila centrale e delle ciocche bianche sui lati che le incorniciano il viso. A primo impatto sembra essere davvero irriconoscibile, visto che negli ultimi anni aveva sempre puntato su dei tagli cortissimi. Non è, però, la prima volta che porta la chioma extra long, lo aveva già fatto qualche anno fa, ottenendo moltissimi complimenti dai followers. Se all'epoca si trattava di una parrucca, ora probabilmente Arisa si è servita di alcune extension

La passione di Arisa per i "colpi di testa"

Fin dai primi anni di carriera Arisa ha abituato i fan ai suoi continui cambi look, provando spesso dei tagli cortissimi e rasati e delle tinture estreme, dal biondo platino all'arancione. Dopo essere stata duramente criticata per anni a causa delle originali scelte di stile, ha finalmente rivelato la verità: soffre di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la spinge a strapparsi i capelli in modo incosciente. È proprio per questo che evita di portare la chioma lunga ma da qualche tempo a questa parte pare che abbia trovato una soluzione. Si è rivolta a un parrucchiere specializzato in extension pensate per chi soffre di problemi di capelli e, così facendo, ha potuto sfoggiare un caschetto alla moda. Ora ha voluto osare con delle lunghezze extra e il risultato è super glamour: ha anticipato il look che sfoggerà a Sanremo?