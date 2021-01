Arisa ama essere in contatto diretto con i fan, documentando tutto ciò che fa nella sua quotidianità sui social. Nel corso della carriera ha osato con dei cambi look davvero estremi, spaziando tra tagli rasati a zero e tinture colorate, ma solo qualche anno fa ha rivelato il motivo per cui non può portare i capelli lunghi: soffre di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi la chioma in modo inconsapevole. Di recente, però, sembra aver trovato la soluzione ideale: si è rivolta a un centro specializzato in problemi di capelli e, grazie a delle extension particolari, ora può sfoggiare un caschetto con la frangia super glamour. Essendo appassionata di "colpi di testa", però, non è riuscita a resistere al "richiamo" del parrucchiere.

Il nuovo look con le ciocche bianche

Come documentato nelle Stories condivise su Instagram, Arisa ha cambiato ancora una volta look. Si è infatti immortalata sulla poltrona dell'hairstylist di fiducia e non ha esitato a mostrare la sua "opera d'arte". Questa volta ha deciso di evitare dei tagli estremi, rimanendo fedele al bob con la frangetta, si è limitata ad aggiungere un piccolo tocco di colore. Dopo che per settimane aveva sfoggiato delle micro ciocche blu elettrico sul palcoscenico di "Amici", ora ha deciso di provare con il bianco. Certo, si tratta solo di un paio di ciocche ai lati del viso ma l'effetto finale è davvero glamour. Come ha commentato la cantante? Naturalmente con estrema ironia, dicendo: "Troppo giovane non va bene, mi sto già abituando ai capelli bianchi".

Arisa sta facendo crescere i suoi capelli naturali

La tricotillomania ha influito moltissimo sullo stile di Arisa, costringendola a sfoggiare solo tagli cortissimi o addirittura rasati. Prima di rivelare il disturbo di cui soffre, era stata spesso vittima degli haters a causa delle sue acconciature originali ma ora quel "periodo buio" è finito e, tra extension, foto in bikini e selfie senza trucco, la cantante è diventata simbolo di body positivity. Qual è la sua speranza ora? Che grazie al trattamento a cui si è sottoposta la sua chioma naturale possa ricrescere senza problemi. Nel video condiviso sui social, infatti, ha guardato allo specchio il suo caschetto affermando con determinazione: "Tra 5 mesi avrò i miei capelli così".