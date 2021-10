Arisa con i capelli blu cobalto: alla vigilia di Ballando con le stelle cambia ancora look Il prossimo 16 ottobre partirà una nuova edizione di Ballando con le stelle e tra i ballerini in gara ci sarà anche Arisa. A pochi giorni dal suo debutto nella danza la cantante ha cambiato ancora una volta look: ora è il momento dei capelli blu con qualche sfumatura fucsia.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è alle prese con una nuova esperienza: dopo aver spopolato per anni con la sua splendida voce, ora ha messo temporaneamente "in pausa" la sua carriera da cantante. Il motivo? Vuole mettersi alla prova nei panni di ballerina. A partire dal prossimo 16 ottobre sarà tra i protagonisti di Ballando con le stelle, il noto programma del sabato sera di Rai 1 presentato da Milly Carlucci. Aveva dato l'annuncio qualche settimana fa postando sui social una foto con un look in pieno stile anni '70, ora, invece, non può fare a meno di mostrarsi alle prese con le prove. Il dettaglio che balza subito all'occhio? Ha la passione per i continui e originalissimi cambi look: ecco come si è mostrata di recente.

Il nuovo cambio look di Arisa

L'avevamo lasciata qualche giorno fa con una coloratissima chioma arcobaleno, oggi ritroviamo Arisa ancora una volta con una chioma inedita. Non ha resistito al richiamo del parrucchiere e, forse per portare un tocco di novità al suo debutto come ballerina, ha pensato bene di stravolgere l'acconciatura. Sebbene sia rimasta fedele al taglio rasato che sfoggia già dalla scorsa estate, ora ha provato una originale tintura in blu cobalto, aggiungendo delle sfumature fucsia nella zona poco sopra le orecchie. Ha poi puntato su un make-up coordinato con un ombretto sui toni del celeste e una linea di matita in tinta sulla parte inferiore dell'occhio.

Arisa è la regina del trasformismo

Non è la prima volta che Arisa cambia look in modo tanto drastico, è fin dagli esordi che ha dimostrato di essere la regina del trasformismo. Certo, per anni ha tenuto nascosto il suo problema con la tricotillomania, ma ora non si nasconde più ed è per questo che la scelta di sfoggiare quasi esclusivamente tagli rasati risulta tutt'altro che criticabile. Fino alla scorsa estate aveva puntato su delle lunghe extension pensate appositamente per chi ha problemi di capelli ma ora è "tornata alle origini" e si diverte con i colori, tingendo i capelli cortissimi con le nuance più svariate, dal platino all'arcobaleno, fino ad arrivare al blu cobalto. Riserverà qualche sorpresa ai fan in fatto di hair look per il debutto a Ballando?