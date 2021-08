Arisa torna bionda a fine estate: dopo il taglio rasato cambia ancora look Ci eravamo ormai abituati a vedere Arisa con i capelli lunghi e fluenti ma con la fine dell’estate ci ha “dato un taglio”. La cantante ha detto addio alle extension e, oltre ad aver tagliato la chioma a zero, è tornata anche al biondo platino.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è una delle artiste più trasformiste del mondo dello spettacolo italiano e fin dagli esordi ha sempre abituati i fan ai suoi continui cambi look. Qualche anno fa, dopo essere stata sommersa dalle critiche per la sua passione per i tagli cortissimi, ha rivelato di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi i capelli. Negli ultimi tempi, però, aveva trovato un rimedio perfetto per sfoggiare una chioma lunga e fluente senza incappare in piccoli "inconvenienti": delle extension pensate ad hoc per chi ha problemi di capelli. Nonostante il nuovo look iper femminile le calzasse a pennello, con la fine dell'estate ha pensato bene di rivoluzionare ancora una volta la sua immagine.

Dalle extension al taglio rasato

Erano mesi che Arisa portava i capelli lunghi ma di recente ha detto addio alle extension, dandoci un drastico taglio. È tornata alla chioma rasata a zero che ha portato per anni, non avendo paura di rivelare l'acconciatura sui social durante le vacanze. Certo, vederla in questa versione non ha sconvolto troppo i followers, visto che nel corso della carriera per lunghi periodi ha portato la chioma così corta, ma la differenza rispetto a qualche settimana fa (o semplicemente rispetto a quando era sul palco di Amici) è decisamente evidente.

Arisa, il nuovo look platino

Ora ha fatto di nuovo visita al parrucchiere di fiducia, riproponendo un altro "evergreen" del suo stile. Sarà perché aveva voglia di osare o perché vuole cominciare una nuova fase della sua vita, ma Arisa ha aggiunto un nuovo dettaglio "estremo" all'hair look. Come documentato da alcuni scatti social, è tornata a tingere i capelli in biondo platino, apparendo quasi irriconoscibile. Si tratterà di una rivoluzione definitiva o presto si raserà di nuovo a zero, dando spazio al suo colore naturale, il castano scuro?