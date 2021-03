Annalisa è tra le Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano inedito "Dieci" con il quale celebra i suoi primi 10 anni di carriera. Si è esibita durante la prima serata del noto evento canoro e ha rivelato un'evoluzione di stile super sexy. Sono ormai lontani i tempi in cui calcava il palcoscenico di "Amici di Maria De Filippi" in tuta, oggi è cresciuta ed è diventata un'artista sofisticata e provocante che non ha paura di osare tra minigonne, scollature profonde e tacchi a spillo. L'unico piccolo "inconveniente"? Il look sanremese era così audace da averla messa a serio rischio incidente hot.

Annalisa, il look per la prima serata di Sanremo

Per la prima serata del Festival Annalisa ha osato in fatto si sensualità, presentandosi sul palcoscenico dell'Ariston in un look total black firmato Blumarine. Ha scelto una maxi giacca scollatissima portata abbottonata ma senza reggiseno, così da lasciare in bella vista il tatuaggio a forma di conchiglia al centro del décolleté. Sebbene il rischio incidente hot fosse dietro l'angolo, la cantante è riuscita a evitarlo, non mostrando nulla di "scandaloso" durante l'esibizione. Ha poi completato il tutto con una collana cocker in nero decorata con dei fiori e dei maxi sandali alla schiava in fucsia e con il tacco a spillo sempre di Blumarine (gli stessi che aveva già sfoggiato Elodie in una campagna pubblicitaria). Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti sciolti ma tirati all'indietro e con la fila laterale.

in foto: Annalisa in Blumarine

L'evoluzione di stile di Annalisa a Sanremo

Nel corso degli anni Annalisa è cambiata moltissimo e non solo a livello estetico ma anche quando si parla di stile. Se agli esordi puntava quasi sempre su look bon-ton e romantici fatti di lunghi abiti da sera, tailleur e gonne al ginocchio, oggi preferisce esaltare la sua sensualità con dei dettagli super provocanti. A Sanremo 2021 si è rivolta a una Maison che l'ha già vestita agli scorsi Festival, Blumarine, ma, complice la rivoluzione portata dal direttore creativo Nicola Brognano, è apparsa decisamente più moderna e sexy. Ora la casa di moda punta tutto su uno stile ispirato alle celebrities degli anni 2000 con dettagli audaci, vita bassa, minigonne e maxi scollature. Chi meglio di Annalisa avrebbe potuto interpretare meglio questa rivoluzione fashion?