Annalisa è una delle cantanti che partecipano tra i Big alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, dove si esibisce con il brano inedito "Dieci", un omaggio ai suoi primi 10 anni di carriera. Non è la sua prima volta sul palco dell'Ariston, ormai può essere definita una "veterana" della nota manifestazione canora, ma come sempre per lei è una grandissima emozione. Che si aggiudichi uno dei primi posti o meno, non importa, l'unica cosa certa è che riesce a spopolare con il suo stile glamour e sexy fatto di maxi scollature, tacchi a spillo griffati e dettagli dall'animo rock. La cantante ha la passione per i tatuaggi e, anche se sono quasi tutti mini, non perde occasione per metterli in mostra: ecco cosa raffigurano e quali sono i loro significati simbolici.

La conchiglia tatuata sotto al seno

È da qualche anno che Annalisa ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile, dicendo addio agli abiti bon-ton e lasciando spazio a look sexy e audaci. Il motivo per cui va matta per le maxi scollature? Le permettono di mettere in mostra il tatuaggio che ha fatto al centro del petto poco sotto il seno. Raffigura una conchiglia e all'apparenza sembra non avere particolari significati simbolici. Non si esclude, infatti, che si tratti di un disegno dalla pura valenza estetica, capace di aggiungere un tocco provocante a ogni look.

Il tattoo sulla schiena

Tra i tatuaggi più grossi che Annalisa si è lasciata imprimere sulla pelle c'è quello sulla parte alta della schiena, per la precisione poco sotto il collo. Cosa raffigura? Una rosa rossa, ovvero un simbolo di gentilezza, di passione e di amore. Sebbene la cantante non abbia mai rivelato il motivo per cui ha deciso di farlo, non perde occasione per rivelarlo con acconciature raccolte e abiti scollati sulla schiena.

Il tatuaggio dietro l'orecchio

Annalisa è sempre andata fiera dei suoi capelli rossi, tanto che ad oggi vengono considerati il suo "tratto distintivo". Solitamente li porta sciolti e con la fila leggermente laterale ma, quando li tira dietro all'orecchio, rivela un micro tatuaggio sulla parte alta del collo. Cosa raffigura? Il profilo di un gattino stilizzato con il collo allungato e la coda attorcigliata. Sarà il simbolo della sua passione per questi adorabili animali domestici?

Le iniziali tatuate sulle spalle

Annalisa ha dei micro tattoo anche sulle spalle, dove si è lasciata imprimere due lettere in corsivo. Sul lato destro ha la "E", sul lato sinistro la "M", ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è un riferimento a degli uomini che ha amato nella sua vita. Si tratta di un omaggio ai genitori a cui è particolarmente legata, i cui nomi sono Elvio e Maura.

Il tatuaggio sul dito della mano

Tra i tattoo più visibili della cantante c'è quello fatto sulla mano, per la precisione sull'anulare sinistro. È proprio sul dito su cui solitamente viene indossata la fede che compare una piccola nota musicale, un chiaro simbolo della sua passione per il canto e la musica, due cose che le hanno stravolto la vita in meglio.