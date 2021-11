Michelle Hunziker contro gli stereotipi: di giorno con la tuta da pilota, di sera elegante in rosso Dalla pista alla prima serata: Michelle Hunziker non smette mai di stupire e dopo aver provato il brivido della velocità incanta in rosso ad “All Together Now”

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico per la sua capacità di adattarsi a ogni situazione: dai look sportivi agli abiti da gran sera, la conduttrice è sempre bellissima e incanta tutti con il suo sorriso. Dopo aver mostrato sui social il maglione natalizio arcobaleno per le feste di fine anno, ha pubblicato le foto del suo debutto in pista, con casco e tuta da pilota fucsia. Poche ore dopo eccola completamente trasformata per la nuova puntata di All Together Now, dove ha sfoggiato un abito a sirena rosso fuoco.

Michelle Hunziker in pista contro i cliché

Avete mai visto Michelle Hunziker in versione "racing", con tanto di guanti e casco? La conduttrice televisiva ha stupito tutti pubblicando una foto al volante e un'altra in cui sfoggia una tuta da pilota nera e fucsia, come quelle che siamo abituate a vedere in Formula1. Michelle Hunziker ha voluto provare il brivido della velocità per mandare un messaggio forte di inclusione: si è unita per un giorno alle Iron Dames, un team femminile di auto da corsa, per dimostrare che non sono solo gli uomini a cavarsela in pista. Lei stessa nella didascalia della foto ha spiegato: "Posso appoggiare i progetti che cercano di spezzare quel circolo vizioso fatto di cliché sei quali siamo tutti stufi, come l’idea che le donne non possano diventare delle pilote pazzesche come quelle che ho visto oggi in pista…"

Michelle Hunziker

Il look di Michelle Hunziker a All Together Now

Poche ore dopo abbiamo visto Michelle Hunziker con un look decisamente diverso per la nuova puntata del programma All Together Now. Per l'ultima puntata di novembre ha scelto un look che anticipa le feste natalizie e ha sfoggiato un abito rosso fuoco a sirena, con una linea aderente e una profonda scollatura a V. Ha poi lasciato i capelli mossi, con morbide onde, e completato il tutto con una collana con anelli dorati e un bracciale di brillanti.

Michelle Hunziker ad All Together Now

Il segreto per un cambio d'abito così veloce? Lo ha svelato (scherzando) in un video su Instagram: è bastato "battere il cinque" ad Anna Tatangelo per passare da casual a diva in un istante!