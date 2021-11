Anna Tatangelo col caschetto scalato: il nuovo look rilancia il taglio simbolo degli anni ’90 Anna Tatangelo ha cambiato look in vista dell’arrivo dell’inverno. Si è rivolta al parrucchiere di fiducia e ci ha dato un taglio, riproponendo l’acconciatura simbolo degli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione degli ultimi giorni dell'autunno per cambiare look, così da dare il via all'inverno con un tocco di novità? Le star sanno bene che è la mossa giusta per rinnovare la propria immagine ed è per questo che sono moltissime quelle che si stanno rivolgendo al parrucchiere di fiducia da qualche giorno a questa parte. L'ultima ad averlo fatto è stata Anna Tatangelo, che si è servita dei social per documentare la "rivoluzione hair" messa in atto. Il dettaglio che gli appassionati di moda non hanno potuto fare a meno di notare? Il nuovo taglio della cantante rilancia un trend che è stato gettonatissimo negli anni '90.

Il nuovo taglio di Anna Tatangelo

Di recente l'abbiamo vista sul palco di All Together Now, dove ha spaziato tra tubini arancioni e sensuali look total black, oggi ritroviamo Anna Tatangelo sui social mentre mostra la nuova pettinatura. Ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha rivoluzionato la sua acconciatura. Ha detto addio al long bob che sfoggiava fino a qualche tempo fa e ci ha "dato un taglio", provando un adorabile caschetto scalato in pieno stile anni '90. Certo, ha optato per una piega liscia decisamente meno vaporosa di quella di Jennifer Aniston ai tempi del mitico The Rachel (il taglio iconico che sfoggiava in Friends), ma è chiaro che le scalature interne solo le stesse, ovvero dritte sulla nuca e sfilate intorno al viso.

Caschetto scalato: a chi sta bene?

A chi sta bene il caschetto scalato di Anna Tatangelo? A chi ha un viso rotondo poiché allunga e sfina il volto, regalando leggerezza e movimento alla chioma. È invece meno adatto per chi ha i capelli sottili e il viso ovale o molto magro poiché rischia di allungare i lineamenti. In generale, però, si tratta di un'acconciatura molto versatile, soprattutto se portata liscia come ha fatto la cantante. Per quanto riguarda il colore, si può optare sia per il castano cioccolata che per il biondo, magari con delle sfumature miele. Insomma, a questo punto non resta che provare, certi del fatto che col nuovo look ci si sentirà catapultati indietro nel tempo.