Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island, il programma dedicato alle coppie di fidanzati che vogliono mettere alla prova il loro rapporto rimanendo separate e a contatto con i tentatori per diverse settimane. Al di là dei concorrenti, la protagonista indiscussa di questa seconda edizione del 2020 è la "padrona di casa" Alessia Marcuzzi. Fin dal primo appuntamento con il programma ha puntato tutto su uno stile country chic, spaziando tra tute fucsia, stivali camperos e look total white, ma è ieri che ha dato il meglio di lei. Ha sfoggiato tre diversi outfit ma ad accomunarli c'è il fatto che sono tutti griffati, trendy e perfetti per l'autunno.

Il look di Alessia Marcuzzi per il falò di confronto

Il momento clou di ogni puntata di Temptation Island è il falò di confronto e, in occasione del quarto appuntamento con la trasmissione, Alessia Marcuzzi è apparsa più glamour che mai. Ha riciclato pantaloni bianchi e stivali texani che aveva già indossato nelle scorse settimane e ci ha abbinato una felpa rosa con delle righe colorate sulle braccia sempre di Isabel Marant. Si tratta del modello Kao in misto cotone che sul web viene venduta a 204 euro ed è l'ideale per le fresche serate autunnali. La conduttrice ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati e non ha rinunciato al rossetto rosso che tanto ama.

Alessia Marcuzzi, dal total denim al maglione

Il look pink&white non è stato l'unico sfoggiato da Alessia nella quarta puntata, per il promo ha seguito uno dei trend più gettonati del momento, quello del total denim, abbinando pantaloni e camicia di jeans di Isabel Marant, quest'ultima leggermente over e portata abbottonata fino al collo. Nel finale si è poi cambiata per l'ultima volta, puntando tutto su degli shorts di jeans e su un maglioncino di pelo sfumato sui toni del bianco, rosa, azzurro e glicine. Quanto costa? Il modello preciso non è disponibile sul web ma sul sito ufficiale della Maison una variante simile viene venduta a 390 euro. Insomma, la Marcuzzi continua a sfoggiare solo abiti e accessori griffati: nelle puntate finali sarà ancora più "lussuosa"?