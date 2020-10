Il 30 settembre è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island, il programma dedicato alle coppie che vogliono mettersi in gioco vivendo per una ventina di giorni in due villaggi separati a contatto con i tentatori. Al di là dei falò di confronto, ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere la "padrona di casa" Alessia Marcuzzi, che ancora una volta ha incantato tutti con il suo look glamour. Se nelle scorse settimane aveva puntato prima su una tuta rosa perfetta per l'autunno, poi su una camicia gialla oversize, questa volta ha optato per il total white, aggiungendo un dettaglio "riciclato".

Alessia Marcuzzi, il look bianco per la terza puntata di Temptation Island

In questa edizione di Temptation Island la Marcuzzi sta sfoggiato solo outfit di Isabel Marant, stilista elegante e trendy che predilige silhouette over, volant e dettagli iper femminili. Per la terza puntata del programma Alessia ha cambiato diverse volte look, arrivando a spendere una cifra da capogiro. Ha optato prima per un completo con camicia a righe con il collo a pistagnina da 580 euro e giacca oversize da 850 euro, poi per il total white. Per i falò ha indossato dei pantaloni aderenti alla caviglia, un modello a vita alta e con i bottoni in vista da 350 euro, abbinati a una camicia tempestata di ruches con le maniche ampie e lunghe (una variante simile sul sito ufficiale della griffe costa 260 euro).

Quanto costano gli stivali riciclati

Per completare il tutto ha scelto le sue scarpe preferite, gli stivali texani bianchi che già nelle settimane scorse aveva sfoggiato in diverse occasioni, il cui prezzo è di 809 euro. Ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon tiratissimo che ha messo in risalto il viso e gli orecchini a cerchio. Alla fine della puntata si è cambiata ancora una volta, passando a un maglione da 390 euro con delle righe colorate e leggermente sfumate sui toni del verde e grigio. Quanto ha speso in tutto? Ben 3.239 euro. Certo, per quanto riguarda le scarpe ha ceduto alla mania del riciclo ma è chiaro che la cifra rimane lo stesso da capogiro. Nelle prossime settimane a Temptation Island punterà ancora sul lusso?