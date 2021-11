Zendaya con i capelli rossi: il nuovo look per l’inverno è col caschetto e la frangia Zendaya è la nuova testimonial di Valentino e per un recente servizio fotografico ha stravolto il suo look, apparendo quasi irriconoscibile. Sui social si è mostrata in una versione inedita con i capelli rosso fuoco, il caschetto e la frangia corta.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si parla molto si Zendaya: l'attrice ha confermato di essere fidanzata con il collega Tom Holland, incontrato sul set dei due film di Spider Man di cui sono entrambi protagonisti. Al di là del gossip che la riguarda, nell'ultimo anno ha dimostrato di avere stile da vendere, basti pensare al fatto che, dopo aver spopolato tra giacche over e corpetti scultura, ha trionfato agli Oscar della moda del 2021. Se però in fatto di hair look era sempre rimasta fedele alla sua chioma lunga e castana, ora le cose sono cambiate: la 25enne ha stravolto l'acconciatura, mostrandosi in una versione davvero inedita sui social.

Zendaya cambia colore di capelli

Zendaya è cresciuta e, oltre a essere cambiata dal punto di vista estetico, ha anche rivoluzionato lo stile. Se per il primo red carpet della sua vita aveva puntato tutto su un look "improvvisato" e low-cost, ora veste griffata e indossa spesso abiti Haute Couture. Il dettaglio che fino ad ora era rimasto invariato nonostante il passare degli anni? Ha sempre portato i capelli portati lunghi e "al naturale" in castano scuro. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate e sui social ha sfoggiato un'acconciatura davvero inedita. Complice un servizio fotografico realizzato per Valentino, ha provato una tintura rosso fuoco, apparendo quasi irriconoscibile. Certo, non si esclude che si tratti semplicemente di una parrucca, ma la trasformazione è decisamente estrema e d'impatto.

Zendaya con i capelli naturali in castano scuro

Il nuovo taglio di Zendaya

Nelle foto realizzate per Valentino Zendaya non ha sfoggiato solo un colore di capelli inedito ma anche un nuovo taglio. Ha seguito il trend del caschetto, lo ha portato ondulato dando vita a un effetto "finto spettinato", e ha aggiunto una frangetta corta in pieno stile Tokyo de La casa di carta. Ha poi indossato un etereo abito a fiori sui toni dell'arancio firmato dalla nota Maison italiana, abbinando il tutto a un paio di anfibi rock. Insomma, l'attrice non smette di sorprendere: a 25 anni può essere già definita icona fashion a livello internazionale. In quante imiteranno la sua acconciatura total red?