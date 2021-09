Venezia 2021, Francesca Sofia Novello arriva al lido: il mini dress fa intravedere il pancino Francesca Sofia Novello torna al lido, in occasione del Festival del Cinema di Venezia e lo fa dopo aver annunciato la sua prima gravidanza: lei Valentino Rossi sono in attesa di una bambina. Dal mini dress bianco della modella si intravedeva il pancino.

Francesca Sofia Novello in Des_Phemmes

Per Francesca Sofia Novello non è la prima volta al Festival del Cinema di Venezia, ma questa sfilata sul red carpet sarà particolarmente speciale. La compagna di Valentino Rossi è incinta: la coppia è in attesa di una bambina. L'annuncio è stato dato sui social attraverso una foto molto originale: il motociclista (soprannominato Il Dottore) con addosso un camice bianco controllava il pancino della fidanzata con lo stetoscopio. La modella, entusiasta, sta già condividendo sui social alcune foto dolcissime: i primi capi della bambina, ma soprattutto i suoi outfit premaman glamour e griffati. La pancia piano piano cresce e si intravede sempre di più.

Quante mamme, a Venezia 78

Quest'anno al lido stanno arrivando tantissime mamme: i pancioni sono i grandi protagonisti della 78esima edizione della kermesse. Prima è stata la volta della modella e influencer Paola Turani, che ha messo in evidenza le sue forme (è vicinissima al parto) con un elegantissimo abito nero a sirena. Francesca Barra ha invece optato per un look rosa premaman da dea greca: un peplo plissettato che anche in questo caso ha morbidamente sottolineato la rotondità del pancione. E ha puntato sul rosa anche Rosa Perrotta, con un abito dalla maxi scollatura che ha messo in risalto il decollété, reso ancora più florido dalla gravidanza. Ha fatto il suo arrivo a Venezia anche Francesca Sofia Novello, che ha da poco reso nota la prima gravidanza.

Francesca Sofia Novello torna a Venezia

L'anno scorso la modella era stata una delle protagoniste più ammirate dei red carpet del Festival del Cinema di Venezia. La Novello aveva incantato tutti con un sexy abito nero firmato Emilio Pucci. Chissà cosa avrà scelto stavolta, per una sfilata così speciale, la prima con la pancia in evidenza. All'arrivo al lido era raggiante. Per lei un look sobrio: un abito corto bianco Des_Phemmes, marchio italiano nato dalla creatività del giovane stilista Salvo Rizza. Si tratta di una creazione della collezione Spring/Summer 2021, impreziosita da applicazioni sia sul corpetto che sulla gonna. La modella ha scelto dunque di mettere in evidenza le lunghe gambe affusolate, completando il look con dei sandali e un blazer nero morbidamente poggiato sulle spalle. Sorridente e con le mani poggiate sul ventre ha esibito tutta la gioia della maternità.