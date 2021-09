Mostra del cinema di Venezia 2021

Paola Turani a Venezia 2021 sfila col pancione: è il suo primo red carpet da futura mamma Paola Turani è stata tra le grandi protagoniste della serata inaugurale della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Ha sfilato per la prima volta su un red carpet con il pancione in bella vista, ha esaltato le forme modificate dalla gravidanza con uno splendido e super glamour abito a sirena.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che fino al prossimo 11 settembre vedrà numerosi film presentati in anteprima mondiale. Ieri, in occasione della serata inaugurale, è stato il turno di Pedro Almodovar con il suo Madres Parallela. Le star che hanno calcato il red carpet sono state moltissime e tutte hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, da Serena Rossi col nuovo caschetto a Mariacarla Boscono con il vestito vintage abbinato ai collant velati. Tra i look più romantici della serata non può che esserci quello di Paola Turani, che al nono mese di gravidanza ha esaltato il suo splendido pancione con un lungo abito fasciante.

Paola Turani, l'abito glamour diventa premaman

Per il suo primo red carpet da futura mamma Paola Turani non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Si è affidata all'eleganza di Atelier Emé, brand che è riuscito a esaltare al meglio la raggiante bellezza di una donna in dolce attesa. L'influencer ha messo in risalto il pancione con un lungo e raffinato abito a sirena della collezione Party, un modello fasciante in crêpe couture blu notte, con una generosa scollatura all'americana che ha lasciato la schiena nuda e il décolleté in vista. Ha completato il tutto con un paio di sling back argentate con dei dettaglio gioiello sulla punta di Roger Vivier, gioielli Bvlgari e una coda di cavallo tiratissima con un unico ciuffo che la cadeva sul viso.

Paola Turani in Atelier Emé

Lo stile di Paola Turani a Venezia

Non è la prima volta che Paola Turani prende parte al Festival di Venezia, lo aveva già fatto negli anni scorsi distinguendosi per eleganza e stile, ma quest'anno per lei è un'esperienza decisamente più speciale visto che aspetta il suo primogenito. Come sono i look premaman scelti per un evento tanto mondano? Lasciando da parte l'outfit comodo con tubino e sneakers sfoggiato durante il "primo arrivo" (quello in cui non credeva ci sarebbero stati i fotografi), ha puntato sempre su abiti fascianti, da quello coloratissimo di Missoni a quello a sirena di Atelier Emé. Il suo obiettivo? Mettere in risalto lo splendido pancione, dettaglio che la fa sentire più femminile e sensuale che mai.

Leggi anche Helen Mirren a Venezia sfoggia il cerchietto a 76 anni: la prova che lo stile non ha età