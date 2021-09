Rosa Perrotta a Venezia 2021 col pancione: celebra le forme della gravidanza con la maxi scollatura Rosa Perrotta è arrivata a Venezia 78 in compagnia del fidanzato Pietro Tartaglione e con la sua scelta di stile ha celebrato la maternità. Ha messo in risalto il pancione e le forme rese floride dalla gravidanza con un etereo abito rosa con la maxi scollatura.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival del Cinema di Venezia è arrivato alla sua 78esima edizione e, dopo essere andato in scena in un formato low-profile a causa della pandemia lo scorso anno, in questo 2021 pullula di star provenienti da ogni parte del mondo. Oggi a catalizzare tutti i riflettori su di sé è stata J.Lo, arrivata al Lido in total white in compagnia del fidanzato Ben Affleck. Farle concorrenza è praticamente una missione impossibile ma, nonostante ciò, prima del suo arrivo sono state diverse le celebrities e gli influencer che hanno attirato l'attenzione del pubblico. Tra loro c'è Rosa Perrotta, apparsa raggiante in un etereo look premaman che ha messo in risalto le forme rese floride dalla gravidanza.

Rosa Perrotta celebra la maternità a Venezia 78

Per l'arrivo a Venezia 2021 Rosa Perrotta non ha potuto fare a meno di celebrare la maternità. Dopo Francesca Barra, che ieri sera si è presentata sul red carpet in rosa con il pancino in vista, anche l'influencer si è trasformata in una vera e propria dea della fertilità in total pink. Aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Pietro Tartaglione e non potrebbe essere più felice. Il pancione è ormai decisamente evidente, le forme sono state rese floride dalla gravidanza ed è proprio per mettere in risalto la naturale femminilità di una futura mamma che ha deciso di non "nascondersi" dietro abiti premaman ampi e coprenti.

Rosa Perrotta e il compagno Pietro Tartaglione a Venezia 78

L'abito da dea di Rosa Perrotta

Per la sua terza esperienza al Festival di Venezia (la prima in versione futura mamma) Rosa ha puntato su un etereo abito rosa di Chloé, un modello plissettato "da dea" con la gonna a vita alta e il corpetto scollatissimo, così da mettere in risalto il décolleté florido. Per completare il tutto ha scelto una mini borsa in tinta di Louis Vuitton, dei gioielli di Lo Scrigno e dei décolleté con il tacco abbinati. Ha poi tenuto i capelli sciolti, lisci e con la fila centrale, mentre, per quanto riguarda il make-up, ha optato per delle tinte naturali, osando con un rossetto leggermente più marcato. Il dettaglio che l'ha resa meravigliosa? Lo splendido pancione, ormai diventato "incontenibile".