Vanessa Incontrada, la terza puntata di Zelig è in total black col tubino aderente scollato Vanessa Zelig è tornata a Zelig per la terza puntata e lo ha fatto ancora in total black, con tubino dalla silhouette avvitata abbinato a décolleté col tacco.

in foto: Vanessa Incontrata, terza puntata di Zelig

Per la terza puntata di Zelig sono saliti sul palcoscenico i comici più amati dal pubblico, da Teresa Mannino a Raul Cremona, da Dario Vergassola a Dado e tantissimi altri. Molti di questi hanno col programma un legame molto forte, perché è quello che segnato i loro inizi o che ne ha decretato il successo. Lo show è particolarmente longevo e difatti le tre puntate andate in onda in queste settimane erano una celebrazione delle ‘nozze d’argento' tra Mediaset e Zelig: 25 anni fa la prima puntata su Italia 1, ma il marchio di anni di vita ne ha ben 35 di anni di storia. Alla conduzione si sono susseguiti diversi nomi, ma la coppia forse più amata è sempre stata quella composta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Propio a loro sono state affidate le tre puntate di questa edizione esclusiva.

Vanessa Incontrada torna a Zelig

Il ritorno a Zelig della coppia Incontrada-Bisio è stata un successo, è stata come un tuffo indietro nel tempo. Questo tempo, però, non ha scalfito l'amicizia tra i due conduttori, il loro essere così affiatati e complici sul palco. Questo è ciò che li rende così amati dal pubblico, che ne apprezza il talento e l'ironia, l'allegria che riescono a trasmettere e il clima leggero che riescono a creare. Il contesto dello show è sicuramente d'aiuto, essendo uno spettacolo comico e loro due ne sono parte integrante, si mettono in gioco e si divertono assieme agli spettatori. La quarta e ultima puntata andrà in onda giovedì 9 dicembre.

in foto: Vanessa Incontrata, terza puntata di Zelig

Vanessa Incontrada, passione per i tubini

La conduttrice in passato ha sofferto molto per il body shaming subito. Lei è riuscita ad accettare i cambiamenti del suo corpo, conseguenza soprattutto della maternità, ma questa trasformazione le è stata fatta pesare, quasi come fosse una colpa il ‘non essere più come prima'. La presentatrice di origine spagnola oggi è un'icona di body positivity, perché è sostiene la bellezza naturale di ogni donna, combatte l'ossessione per gli stereotipi e la magrezza a tutti i costi. Di recente ha posato per Dolce&Gabbana in versione dea, come una musa di Rubens. La Maison l'ha scelta per presentare la nuova offerta di taglie (dalla 36 all 54) e per dimostrare che la bellezza non ha misure. Ma ha anche posato nuda per Vanity Fair, mostrandosi senza filtri e senza ritocchi, proprio per dare un esempio di normalità e femminilità, ‘difetti' compresi.

I look portati sul palco di Zelig in questa edizione hanno messo in risalto proprio la sua femminilità, ha sfoggiato con disinvoltura tre look simili. Per la prima puntata ha scelto un un tubino nero aderentissimo di Dolce&Gabbana, un modello di raso con ampia scollatura, spalline larghe e gonna al ginocchio abbinato a decollété nere. La volta successiva ha puntato su un tubino total black sempre di Dolce&Gabbana ma in pizzo, con maniche lunghe trasparenti e scollatura generosa; ai piedi nuovamente decollété nere con tacco a spillo. Per la terza puntata ha confermato la sua passione per i tubini. Ne ha scelto uno nero dalla silhouette avvitata senza maniche, in crepe di lana con scollatura quadrata sul davanti e a V dietro, lungo fino a metà polpaccio e con piccolo spacco posteriore. Come sempre si è distinta per classe ed eleganza, risultando un esempio di genuinità e semplicità.