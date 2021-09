Unghie XL a stiletto, il trend Autunno/Inverno 21-22: quest’anno si portano lunghissime e appuntite Lunghissime e a stiletto: le unghie di tendenza per l’autunno 2021 sono in formato XL e appuntite, dalla forma affusolata, come quelle indossate sul red carpet degli Emmy Awards da Emma Corrin. Poco pratiche ma sicuramente sceniche, le puoi indossare nella versione opaca per seguire i trend del momento.

A cura di Federica Ambrogio

Per l'autunno 2021 ritornano le unghie in formato XL ma questa volta cambiano forma: se qualche tempo fa le unghie di tendenza erano extra long ma squadrate come quelle tanto amate da Billie Eilish, oggi le unghie diventano a stiletto, come quelle indossate sul red carpet del Emmy Awards da Emma Corrin. Lunghissime e a punta, discutibilmente belle e probabilmente poco pratiche, ma quando si parla di tendenze spesso la comodità passa in secondo piano.

Tendenza unghie lunghe a stiletto per l'autunno 2021

Le unghie lunghissime come Billie Eilish tornano di tendenza, ma questa volta cambiano forma: dopo quelle squadrate e geometriche le unghie XL dell'autunno 2021 sono a stiletto, la forma appuntita e sagomata che ricorda da un lato la struttura quella degli artigli e dall'altro quella del tacco a spillo, e il cui nome deriva dal pugnale tipico del periodo medioevale, lo stilus. Un'unghia che sicuramente non passa inosservata e che tantissime celeb scelgono di sfoggiare in svariate occasioni, dai red carpet alle loro esibizioni musicali. Emma Corrin per esempio, l'ha scelta per il red carpet degli Emmy Awards e il nail artist Simone Cummings ha realizzato la manicure in netto contrasto con l'abito e gli accessori che coprivano capo e parte delle braccia dell'attrice.

Per realizzare la manicure XL a stiletto ti consigliamo di rivolgerti a una nail artist o onicotecnica esperta in modo da realizzare la forma di tendenza rispettando la tua unghia. Solitamente si esegue una ricostruzione in gel e poi si lima fino a ottenere la tipica forma appuntita. Quali sono le manicure più gettonate da abbinare all'unghia XL a stiletto? Spesso l'idea vincente è quella di puntare sul semplice, essendo già la forma piuttosto estrosa. Puoi copiare il look di Emma Corrin scegliendo uno smalto nero per una manicure total black oppure seguire il trend delle matte nails per una manicure opaca: sfoglia la gallery e scopri tutte le idee da copiare per la tua nail art autunnale!

Unghie XL a stiletto, ci piacciono davvero?

La tendenza, così come era successo per le unghie lunghissime e squadrate, è piuttosto discutibile. È ovvio che nella vita di tutti i giorni una manicure così lunga e appuntita sia tutt'altro che comoda a pratica ma è sicuramente d'effetto. La soluzione potrebbe essere quella di optare temporaneamente per le unghie finte a stiletto, da utilizzare per una serata o un evento speciale oppure possiamo seguire il trend in modo soft scegliendo una manicure a mandorla, più corta e leggermente più arrotondata.