Le tendenze del momento in fatto di manicure parlano chiaro: le unghie dell'autunno sono nude, vestite con colori luminosi e soft. A rivisitare il trend delle neutral nails ci pensa però Chaun Legend, il celebre nail artist di Kylie Jenner, che ha proposto sul suo account Instagram una manicure ispirata alle sfumature del quarzo rosa, delicata ed estremamente brillante. L'effetto finale è iper realistico e per realizzarlo a casa tua ti basteranno soltanto due smalti e un top coat brillante.

Unghie rose quartz

L'autunno 2020 vuole sulle unghie colori soft e delicati, ma non per questo banali: dopo le unghie magnetiche di Chiara Ferragni è il momento di sfoggiare la manicure ispirata alle gemme, e in particolare al quarzo rosa. La tendenza del momento infatti si chiama proprio rose quartz ed è stata lanciata su Instagram dal nail artist delle celebrity Chaun Legend. Il colore principale è ovviamente il rosa, sul quale si sovrappongono delle venature lattiginose che ricordano in modo estremamente realistico le sfaccettature della pietra preziosa che combatte ansie e stress. C'è persino chi dice che, essendo la manicure così realistica, abbia lo stesso beneficio sull'umore di chi le indossa: che sia vero o meno, senza dubbio la manicure rose quartz è luminosa ed elegante. Perfetta sia sulle unghie lunghe che su quelle di media lunghezza, è in grado di valorizzare al meglio anche le unghie più corte creando un effetto curato e minimal.

Come creare la manicure rose quartz

Ma come si realizza? La tecnica è molto simile a quella delle unghie a effetto marmo: con il primo passaggio andrai a stendere il colore rosa di base e prima che asciughi del tutto dovrai creare delle striature con lo smalto bianco sopra la base rosata. Usa un pennellino piccolo e fine per creare le sfaccettature tipiche della gemma e sfumale poi con un top coat trasparente e lucido. Quando gli strati saranno perfettamente asciugati non dovrai fare altro che applicare l'ultimo strato di top coat per rendere la tua manicure ancora più brillante. Sfoglia la gallery per vedere tutte le manicure rose quartz e i prodotti da utilizzare per ricreare la tendenza!