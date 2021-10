Unghie nude per l’autunno 2021: le idee più trendy per la tua manicure I colori più in voga per la manicure dell’autunno sono i toni naturali: dal panna al beige, passando per marroni, taupe e argilla fino ai toni più delicati del rosa tenue. Provali con la manicure gradient anche nella versione opaca per una manicure minimal ma di tendenza, oppure la swirl nail art per chi ama le nail art più estrose.

A cura di Federica Ambrogio

Tra i colori di smalto di tendenza per l'autunno 2021 spopolano i nude: la manicure più trendy dell'autunno si ispira ai toni della terra con la palette dei marroni tenui, i beige e i crema, ma anche i panni e i rosa delicati, dal cipria al malva soft. Una gamma di colori tra cui scegliere per creare una manicure matte oppure per realizzare unghie decorate con la swirl nail art o ancora per seguire la tendenza half nails. Scopri tutte le foto dei look da copiare per la manicure dell'autunno!

I colori nude di tendenza per la manicure dell'autunno 2021

Marrone, crema, taupe, malva: sono solo alcune delle tonalità più gettonate per la manicure autunnale. I colori di smalto più trendy per le unghie dell'autunno 2021 i fatti sono i toni neutri e naturali, declinati sia nelle sfumature più soft e nude che in quelle leggermente più scure e intense. Gettonatissima la palette dei toni della terra, dai colori più chiari come il crema e il panna fino al marrone caldo, passando per beige, le sfumature dell'argilla e i bronzi. Da non sottovalutare poi anche i toni leggermente più rosati, dal cipria fino al malva, usati in abbinamento anche al taupe.

La manicure nude dell'autunno 2021

Creare la tua manicure con i toni naturali sarà facilissimo: chi ama le manicure estremamente minimal potrà applicare un unico colore su tutte le unghie, mentre chi vuole osare con una nail art più particolare ma senza esagerare l'idea da copiare è quella di creare delle unghie gradient utilizzando cinque nuance differenti in scala di colore. Chi predilige invece unghie più elaborate e particolari potrà giocare con le linee morbide e sinuose della swirl nail art, creando linee di diversi toni naturali su una base chiara o rosata per enfatizzare il contrasto. Da provare anche le decorazioni geometriche, abbinando smalti di toni differenti per creare giochi di colore. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee e gli smalti da provare!