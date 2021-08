Swirl nail art, la manicure dalle linee curve e coloratissime dell’estate 2021 La swirl manicure spopola sul web: la nail art con le linee curve ha tutta l’aria di essere il tormentone per le unghie dell’estate 2021. Facilissima da ricreare a casa, coloratissima per chi ama le nuance sgargianti e vivaci o più soft per chi predilige le manicure più delicate, la swirl nail art non ha regole precise e può essere totalmente personalizzata a seconda dell’occasione.

A cura di Federica Ambrogio

Da qualche tempo sui social c'è una manicure protagonista: è la swirl nail art, con le unghie decorate da linee morbide, sinuose e coloratissime. Una manicure senza regole precise che rende protagonisti i colori per una nail art di tendenza, colorata e originale. La swirl manicure, che qualcuno chiama anche curve manicure per via delle linee curve che la caratterizzano, è perfetta in ogni situazione perchè potrai deciderne tu forma, colore e decorazioni. Sfoglia la gallery e trova l'ispirazione per la manicure dell'estate 2021!

La swirl manicure dell'estate 2021

Letteralmente, swirl manicure siginifica decorare le unghie con dei vortici: in pratica, si tratta di decorare la manicure con linee curve, morbide e sinuose, accostando colori vivaci ad altri più tenui oppure fluo per una nail coloratissima e frizzante. Non c'è nessuna regola precisa se non quella di rendere protagoniste le linee curve e giocare quindi con i contrasti: su uno smalto nude spiccheranno linee fucsia, blu, verdi ma anche nuance pastello, mentre se preferisci una manicure più scura potrai giocare con una base nera e linee curve da creare con gli smalti fluo, un altro must have per la manicure dell'estate 2021.

Come realizzare la swirl manicure

Realizzare la swirl manicure è davvero semplice e non servirà avere una manualità impeccabile: l'unica cosa di cui avrai bisogno sarà un pennellino sottile per creare linee definite e precise. Dopo aver steso la tua base di smalto lasciala asciugare e poi procedi creando le tue linee curve utilizzando la punta del pennellino: potrai creare un'unica linea spessa oppure più linee sottili dai colori diversi che si intersecano tra loro per una manicure dall'effetto multicolor. Se ami le manicure più eccentriche e frizzanti potrai realizzare le linee su tutte le unghie giocando con forme differenti, mentre se preferisci una nail art più delicata potrai concentrare l'attenzione su un'unghia soltanto, applicando poi sulle altre unghie un colore in armonia con la tua decorazione. Non vuoi rinunciare alla swirl manicure ma non ami i colori sgargianti? Prova la versione soft e delicata da creare con uno smalto nude e linee curve da realizzare con uno smalto glitter o metallizzato come l'argento e l'oro.