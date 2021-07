Con l'arrivo del caldo e delle temperature elevate cambia anche il modo di truccare il viso: con il caldo e l'afa il desiderio è spesso quello di trovare una soluzione alternativa al fondotinta, per avere una base luminosa e uniforma senza dover applicare prodotti liquidi o cremosi. Esistono diverse alternative per creare una base trucco senza usare il fondotinta in grado di donare ugualmente un aspetto uniforme all'incarnato, creando un make up fresco e leggero. Il perfetto trucco estivo senza fondotinta è realizzato con prodotti impalpabili e leggeri che rendono la pelle luminosa e omogenea, esaltando anche l'abbronzatura. Scopri tutti i segreti e i consigli per truccarti in estate senza fondotinta.

Come sostituire il fondotinta in estate: 5 step per un incarnato uniforme

Per sostituire il fondotinta e avere allo stesso tempo un incarnato omogeneo e luminoso è necessario prendersi cura della propria pelle a partire dalla skincare routine. L'idratazione sarà il primo step per la riuscita di un buon make up, seguita poi dall'utilizzo di prodotti illuminanti dalla texture leggera.

Idrata la pelle con una crema viso

Il primo step sarà idratare la pelle in modo corretto: scegli una crema idratante in base al tuo tipo di pelle. In estate è meglio puntare su prodotti leggeri dalla texture in gel, fresca e impalpabile. Se trascorrerai molto tempo all'aria aperta assicurati anche di applicare una crema con fattore di protezione per proteggere la pelle dai danni causati dal sole.

Nascondi le imperfezioni con un correttore

Quando non si applica il fondotinta ma si vuole avere comunque una pelle uniforme e omogenea il prodotti da utilizzare è un correttore, da applicare nella zona del contorno occhi per illuminare le occhiaie ma anche sul viso quando ci sono delle piccole imperfezioni, per esempio i brufoletti causati dalla mascherina. Puoi utilizzare ad esempio il correttore Radiant Lift di Max Factor, arricchito da vitamina C ed E dall’effetto anti-age, perfetto per coprire le imperfezioni e le discromie. Il Bright Fix di Fenty Beauty è invece il correttore perfetto da applicare nel contorno occhi: texture leggera per un effetto no make up che però idrata la pelle, illumina l'incarnato e attenua istantaneamente le imperfezioni.

Illumina la pelle con un illuminante liquido o in polvere

Se non utilizzi il fondotinta l'illuminante sarà il prodotto necessario per rendere il tuo incarnato radioso. Applicalo appena sopra lo zigomo, sotto l'arcata sopracciliare e sull'arco di cupido per avere un make up luminoso e fresco. Potrai scegliere tra le versioni in polvere come la Glow Obsessions Mini Palette Illuminante di Huda Beauty che contiene 4 colorazioni da applicare su viso, labbra e palpebre per un make up estremamente luminoso oppure se preferisci gli illuminanti liquidi potrai provare The Impossible Glow di Pai: potrai miscelarlo alla crema per un effetto radioso, applicarlo direttamente sulla pelle per esaltare l'abbronzatura oppure focalizzare l'applicazione nei punti strategici per creare un make up dall'effetto glow.

Scolpisci e ravviva con la terra e il blush

Terre e blush potranno aiutarti a scolpire il viso ravvivando il colore del'incarnato, anche se non hai applicato il fondotinta. Anche in questo caso scegli prodotti leggeri e applica un velo di colore sulla pelle per un make up dall'effetto naturale. Per scolpire il viso potrai utilizzare ad esempio il Sunkissed Bronzing Cream Bronzer di Nars, un bronzer dalla texture vellutata e ibrida cream-to-powder che si fonde con la pelle. Per dare un tocco di colore al viso invece, è perfetto il Puff Paint, il blush liquido di Natasha Denona, che può essere utilizzato sia sulle guance che sugli occhi per un look monocromatico.

Dona un tocco di colore a occhi e labbra con gloss e ombretti

Non è poi da trascurare il make up di occhi e labbra, che dovrà essere altrettanto radioso. Per le labbra sono perfetti gloss e rossetti luminosi e leggeri che le vestiranno di un colore soft e luminoso. Prova ad esempio il Maracuja Juicy Lip di Tarte che idrata, illumina e colora con un solo gesto. Per il trucco occhi invece saranno perfetti i colori luminosi, come ad esempio Rarity, l'ombretto liquido trichrome di Layla, iridescente e cangiante. Se ami invece gli ombretti tradizionali potrai provare il Mono Couleur Couture di Dior, per uno sguardo radioso e sensuale.