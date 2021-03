Elettra Lamborghini ha finalmente debuttato sul palcoscenico de L'Isola dei Famosi, lasciando il pubblico senza parole con la sua bellezza e con la sua simpatia. È tra gli opinionisti di questa nuova edizione del reality, al suo fianco ci sono anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ma fino a ieri sera era stata costretta a seguire il programma da casa, visto che era risultata positiva al Covid-19. Ora è guarita ed è tornata "in presenza" di fronte ai riflettori. Poteva mai rinunciare ai look provocanti che tanto ama per un'occasione tanto importante? Assolutamente no e si è presentata in studio con un mini abito "esplosivo", abbinato a un accessorio animalier che rende omaggio al maxi tatuaggio maculato che ha su spalla e fondoschiena.

Elettra Lamborghini, il look per la terza puntata de L'Isola dei Famosi

Il debutto di Elettra Lamborghini sul palco de L'Isola dei Famosi non poteva che essere scoppiettante e trendy. Dopo aver seguito le puntate dal divano, si è presentata in studio più sexy che mai, incantando il pubblico con la sua bellezza. Ha infatti indossato un mini abito color sabbia, un modello in maglia traforata firmato Balmain caratterizzato da una gonna corta e fasciante e un corpetto camicia con maniche corte, colletto e tasche decorate con bottoni groffati in oro. Così facendo, l'ereditiera ha esaltato il décolleté procace con eleganza, lasciando le gambe in bella mostra. La domanda che gli appassionati di moda si pongono, però, è: qual è il prezzo del vestito beige di Elettra? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.990 euro ed è disponibile anche in nero e in verde militare.

in foto: L’abito di Balmain indossato da Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini con i capelli mossi all'Isola

A completare il look della Lamborghini non poteva mancare un dettaglio animalier, stampa diventata il tratto distintivo del suo stile: la cantante ha infatti abbinato il mini vestito color sabbia a un paio di décolleté maculati con il tacco a spillo. Per quanto riguarda i capelli, ha detto addio alla piega liscia che sfoggia di solito e ha puntato su un'acconciatura mossa che ha aggiunto un tocco "sauvage" alla sua immagine. Insomma, il debutto di Elettra all'Isola è stato davvero "esplosivo". Dopo il lungo abito da sera con le piume (abbinato alle pantofole flamingo) e la maxi scollatura in versione leopardata della scorsa settimana, i fan sono stati lieti di vederla più bella e trendy che mai in studio. A questo punto non resta che chiedersi cosa indosserà nella prossima puntata del reality.