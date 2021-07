La 74esima edizione del Festival di Cannes è entrata nel vivo, ieri, in occasione della quarta serata dell'atteso evento cinematografico, si è tenuta la prima del film Benedetta e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Dopo Andie MacDowell con i capelli bianchi, Candice Swanepoel con la tutina dei Maneskin e Chiara Ferragni con l'abito verde lime con le decorazioni in alluminio, questa volta a distinguersi per originalità è stata Tina Kunakey, la modella dai ricci esplosivi sposata con Vincent Cassel. Sarà perché voleva puntare su un outfit a tema con il film presentato o perché semplicemente intendeva mettere in risalto la sua bellezza divina, ma si è trasformata in una Madonna rinascimentale dallo stile super glamour.

Il look di Tina Kunakey al Festival di Cannes

Per la sua ennesima apparizione al Festival di Cannes Tina Kunakey ha rinunciato ai classici abiti da sera con pompose gonne di tulle, spacchi e maxi scollature, ha preferito qualcosa di più originale e colorato. Si è affidata all'eleganza di Valentino, sfoggiando un completo Haute Couture in color block sui toni del viola, lilla e rosso. Ha indossato una sinuosa gonna a sirena con lo strascico e una casacca con maniche a palloncino e cappuccio e maxi fiocco in vita in stile geisha. Ha sfilato con il capo coperto dal velo, rendendo così iconico l'outfit. Non ricorda forse una Madonna rinascimentale ma in versione glamour e moderna?

in foto: Tina Kunakey in Valentino

Tina Kunakey rinuncia ai ricci esplosivi

La vera rivoluzione nel look scelto per Cannes da Tina Kunakey sta nei capelli. Siamo sempre stati abituati a vedere la modella con dei meravigliosi ricci vaporosi ed esplosivi ma per l'ambito red carpet della Croisette ha pensato bene di puntare su qualcosa di più sobrio. Ha tenuto la chioma legata in un elegante raccolto, lo ha portato tiratissimo e con la fila centrale. La pettinatura ha messo in risalto i raffinati orecchini di diamanti, i lineamenti perfetti del viso e il make-up impeccabile leggermente più marcato sulla bocca. Così facendo, ha reso ancora più "angelico" il suo look griffato da tappeto rosso, anche se riesce a essere divina in ogni versione.