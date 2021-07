Candice Swanepoel è stata una delle grandi protagoniste della serata inaugurale della 74esima edizione del Festival di Cannes, ha calcato il red carpet della première del film Annette, sfidandosi a colpi di stile con le altre star che hanno preso parte all'atteso evento. La modella, ex angelo di Victoria's Secret, ha spopolato con la sua bellezza eterea e con la sua forma fisica mozzafiato, tanto che nessuno immaginerebbe mai che è mamma di due splendidi bambini. Il dettaglio che non è passato inosservato, però, riguarda il look sfoggiato, che ricordava in modo impressionante quello scelto dai Maneskin per la finale del Festival di Sanremo.

Il look di Candice Swanepoel al Festival di Cannes

Il red carpet della prima serata del Festival di Cannes è stato il trionfo dell'eleganza: Bella Hadid ha puntato su un abito vintage, Marion Cotillard è tornata ai tacchi, Andie MacDowell non ha avuto paura di mettere in mostra i suoi splendidi capelli brizzolati. Tra le più sofisticate, anche Candice Swanepoel, presentatasi all'evento con un outfit in pieno stile anni '70 firmato Etro. L'ex modella di Victoria's Secret ha indossato una jumpsuit effetto nude con i pantaloni a zampa, le maniche a pipistrello, una profonda scollatura sul décolleté e delle decorazioni di paillettes scintillanti su tutta la silhouette. Per completare il tutto ha scelto orecchini e collana a catena di Pomellato e ha poi tenuto i fluenti capelli biondi sciolti e lisci.

in foto: Candice Swanepoel in Etro

La tutina nude è la più amata dalle star

Il motivo per cui la tutina effetto nude di Candice sembra essere "già vista"? Ricorda in modo impressionante quella sfoggiata dai Maneskin durante la serata finale del Festival di Sanremo, quella che ha decretato la loro vittoria con Zitti e Buoni. Entrambi i look sono firmati Etro e sono in pieno mood anni '70, a differenziali sono solo alcuni dettagli, primo tra tutti il colore delle paillettes, argentate per la Swanepoel, leggermente più scure per Damiano&Co.. Anche le due scollature sono leggermente diverse, visto che i Maneskin hanno puntato su delle stringhe dall'animo rock, mentre la modella ha preferito qualcosa di più profondo e sensuale. In quanti sognano di indossare la jumpsuit più amata dalle star?