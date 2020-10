L'autunno 2020 è entrato nel pieno ed è arrivato il momento di informarsi sulle tendenze di stagione per essere sempre glamour e fashion in ogni occasione. Tutte coloro che vogliono dettare legge in fatto di stile farebbero bene a puntare sui tailleur con giacca e pantaloni. Sono sofisticati, eleganti, rigorosi, ma allo stesso tempo anche casual, soprattutto se vengono abbinati a delle scarpe basse. Le star ne vanno matte, tanto che negli ultimi tempi non riescono proprio a fare a meno dei look mannish. Nonostante questi ultimi siano ispirati al guardaroba maschile, possono rivelarsi iper femminili, basta aggiungere qualche dettaglio sensuale all'outfit

I tailleur must-have dell'autunno 2020

Quale tailleur scegliere per essere all'ultima moda? I modelli must-have di stagione sono in assoluto quelli con le giacche oversize e i pantaloni palazzo, l'ideale è abbinarli a camicie bon-ton e vertiginosi tacchi a spillo, così da slanciare la propria silhouette, anche se le più alte possono optare anche per delle ballerine o delle sneakers, così da aggiungere un tocco casual al look. Le varianti skinny con le giacche avvitate sono degli evergreen e, fasciando le forme, sono capaci di esaltare la sensualità di ogni donna. Cosa fare per aggiungere un tocco originale al proprio stile mannish? Puntare su un completo tre pezzi col panciotto ispirato agli anni '20: risulterà super sofisticato.

Lo stile mannish è amatissimo dalle star

Chi è che non riesce a resistere al fascino dello stile mannish? Le star, che negli ultimi tempi stanno sfoggiando sempre più spesso i tailleur con giacca e pantaloni. È il caso di Chiara Ferragni, che ha puntato su un modello in tweed sui toni del blu, di Melissa Satta e Melania Trump, che hanno optato per un più rigoroso gessato, di Stella Bossari e Filippa Lagerback in coordinato con due diversi look "rubati" dal guardaroba maschile. Tutte hanno dimostrato che il completo con i pantaloni non è riservato solo agli uomini, è super femminile se abbinato nel modo giusto. A questo punto, dunque, non resta che ispirarsi ai loro outfit per rendere l'autunno 2020 più trendy che mai.