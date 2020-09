Si è tenuto questa notte sulla tv americana il primo dibattito presidenziale del 2020 che ha visto scontrarsi Donald Trump e Joe Biden. L'incontro era il più atteso della fase finale della campagna elettorale statunitense e, tra interruzioni e insulti, l'attenzione del pubblico è ricaduta sull'eleganza di Melania Trump, apparsa impeccabile sul palco della Case Western Reserve University di Cleveland. La First Lady ha studiato il look nei minimi dettagli e ha pensato bene di portare un po' di rigore all'evento con un completo mannish gessato, uno dei trend più gettonati dell'autunno 2020. Naturalmente non ha rinunciato alla sua passione per il lusso, arrivando a spendere una cifra esorbitante.

Il tailleur gessato di Melania Trump costa quasi 3mila euro

Melania Trump è sempre sul pezzo quando si parla di tendenze e non ha deluso le aspettative dei fan neppure durante il dibattito presidenziale di ieri sera. Questa volta ha lasciato a casa le pencil skirt, gli abiti bon-ton e le cappe colorate, ha puntato tutto su un tailleur gessato di Dolce&Gabbana, un modello con pantaloni a sigaretta aderenti e giacca con un solo bottone, abbinato a una semplice camicia bianca. Qual è il prezzo dell'outfit? 2.800 euro, a cui bisogna aggiungere i 594 euro dei décolleté neri con il tacco a spillo firmati Christian Louboutin. La cifra è davvero da capogiro e difficilmente una "comune mortale" sarebbe disposta a spendere tanto per un look da ufficio ma, in compenso, l'effetto "Wow" sarebbe assicurato. Melania potrà pure aver rubato il look dal guardaroba maschile ma lo ha declinato in una versione iper sensuale e femminile.