Sophie Codegoni al GF Vip 6: per la terza puntata sceglie abito cut-out e sandali scintillanti Ieri sera è andata in onda la terza puntata del GF Vip 6 e la “nuova arrivata” Sophie Codegoni è tornata a incantare il pubblico con la sua bellezza. Ha puntato ancora una volta sul total black ma, piuttosto che la maxi scollatura, ha preferito degli audaci tagli cut-out sui fianchi.

A cura di Valeria Paglionico

È partita da una settimana la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality dedicato ai personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo che per qualche settimana accettano di rimanere rinchiusi nella nota casa di Cinecittà. I vipponi vivono 24 ore su 24 sotto i riflettori e, tra rivelazioni intime e look originali (ma non sempre troppo eleganti), sanno come farsi notare. Durante la terza puntata andata in onda ieri ad attirare tutti i riflettori su di sé con la sua bellezza mozzafiato è stata la nuova arrivata Sophie Codegoni: ecco cosa ha indossato l'ex tronista di Uomini e Donne per la sua prima diretta del lunedì sera.

Il look di Sophie Codegoni per la terza puntata del GF Vip 6

Niente paillettes, piume, lustrini e scollature: durante la terza puntata del GF Vip 6 Sophie Codegoni ha puntato su un sobrio total black ma senza rinunciare alla sensualità. Già la scorsa settimana non aveva osato in fatto di colori, aveva fatto il suo ingresso in casa in nero ma con una camicetta portata sbottonata, così da mettere in risalto il décolleté. Ieri, invece, ha preferito un minidress trendy e femminile, un modello firmato The Attico aderente, con le maniche lunghe, le spalline imbottite, un drappeggio che cadeva al centro della gonna e dei tagli cut-out sui fianchi (che hanno lasciato intravedere alcuni tatuaggi).

Sophie Codegoni col minidress nero di The Attico al GF Vip 6

Sophie Codegoni indossa dei sandali gioiello

A completare il tutto non poteva mancare il dettaglio scintillante: Sophie ha indossato un paio di sandali gioiello tempestati di cristalli argentati con il tacco a spillo, modello firmato Ninalilou. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mentre per il make-up ha scelto dei toni naturali, esaltando la bocca con un rossetto nude. Insomma, al di là dei ritocchi estetici a cui si sottoposta dopo U&D, la Codegoni rimane una delle regine di bellezza e di stile della sesta edizione del GF Vip. Nelle prossime puntate sfoggerà qualcosa di più colorato?