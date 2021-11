Sonia Bruganelli al GF Vip 6 dice addio al lusso: la nuova collana a catena costa 20 euro Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua passione per il lusso ma durante la puntata 23 del GF Vip 6 ha cambiato registro. Ha completato il look total black con una collana a catena, il cui prezzo è decisamente alla portata di tutti.

Sonia Bruganelli è una delle rivelazioni del Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini l'ha voluta fortemente al suo fianco nei panni di opinionista e, insieme alla nemica-amica Adriana Volpe, non esita a dire la sua sui concorrenti in gara puntata dopo puntata. Ieri sera, in occasione del 23esimo appuntamento con il reality, ha difeso a spada tratta Soleil Sorge (meravigliosa in versione rock) sia per quanto riguarda la storia con Alex Belli che durante lo screzio con Miriana Trevisan. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto la sua passione per il lusso ma ora pare che abbia cambiato registro, tanto da indossare un gioiello low-cost.

Il look total black di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli sta puntando spesso sull'eleganza senza tempo del total black durante la sua esperienza al GF Vip 6 ma è stato ieri sera che ha dato il meglio di lei. L'opinionista ha sfoggiato un completo con pencil skirt aderente e maglioncino a collo alto e con le maniche corte ma, come al solito, la vera chicca dell'outfit sono state le scarpe. Ha infatti indossato un paio dei suoi tanto amati décolleté col tacco a spillo di Casadei (a casa vanta una collezione da capogiro), per la precisione ha scelto un modello di pizzo nero che sul web viene venduto a 574 euro. Ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto, mettendo così in risalto il girocollo a catena.

Sonia Bruganelli con la collana a catena

Nelle scorse settimane Sonia Bruganelli aveva completato spesso i suoi outfit con la preziosa collana della collezione Love di Cartier ma nella puntata 23 del GF Vip 6 ha sfoggiato un nuovo gioiello. Si tratta di una collana a catena total gold, un girocollo che, sebbene all'apparenza somigli molto al girocollo chain di Bottega Veneta, in verità è low-cost. La moglie di Paolo Bonolis lo ha mostrato sui social, taggando il brand FLUxe, che sulla sua pagina Instagram lo vende al prezzo di 20 euro. Sonia avrà intenzione di dire addio al lusso e di mettere in atto una vera e propria svolta di stile "economica"?