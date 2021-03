Sabato 6 marzo va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che da anni viene presentato da Silvia Toffanin. Sembrano ormai passati secoli da quando quest'ultima ricopriva i panni di letterina al fianco di Gerry Scotti in "Passaparola", oggi è una donna sofisticata ed elegante, tanto da essere considerata un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Oggi torna ancora una volta in tv con le sue emozionanti interviste e, in occasione dell'appuntamento settimanale con l'iconico programma, dà spazio ai concorrenti del Grande Fratello Vip che lo scorso lunedì hanno partecipato dalla finale, da Dayane Mello a Pierpaolo Pretelli, fino ad arrivare al vincitore Tommaso Zorzi. Per un evento tanto atteso la Toffanin poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no ed è apparsa splendida in un look bon-ton color ruggine.

Il look color ruggine di Silvia Toffanin

Nelle ultime settimane Silvia Toffanin ha spopolato con i suoi outfit glamour, spaziando tra completi dallo stile mannish, eleganti camicie scintillanti e gonne a tubino. Oggi è tornata a non deludere le aspettative dei fan, lo ha fatto con un adorabile look color ruggine dal sapore bon-ton. La conduttrice ha infatti indossato uno splendido abito con la gonna alla caviglia e il corpetto camicia con le maniche lunghe e a palloncino decorate con dei microbottoni sui polsini. Ha completato il tutto con gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione con un paio di décolleté di camoscio in tinta, e ha aggiunto un dettaglio a contrasto, ovvero una maxi cintura in blu scuro che le ha segnato il punto vita, esaltando la silhouette impeccabile.

Silvia Toffanin e la passione per i vestiti bon-ton

Non è la prima volta che la Toffanin indossa un abito tanto romantico e bon-ton, alla conduzione di Verissimo lo ha già fatto spesso, dando prova di essere una vera e propria regina di eleganza. Che abbiano il corpetto-camicia, delle trasparenze sulle maniche o il girocollo, non importa, l'unica cosa certa è che i suoi eterei vestiti alla caviglia in pieno stile principessa sono un must-have per tutte coloro che sognano di vantare un guardaroba raffinato e di classe. Insomma, Silvia si conferma una delle "signore della tv italiana" e di certo continuerà a incantare tutti con la sua bellezza anche nelle prossime puntate del rotocalco di Canale 5.