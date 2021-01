La vita di Sharon Fonseca è cambiata in modo drastico negli ultimi mesi, lo scorso ottobre è diventata mamma della piccola Blu Jerusalema, la prima figlia nata dalla sua relazione con Gianluca Vacchi, e da allora ha detto addio ad alcune abitudini che fino a qualche tempo fa sembravano essere irrinunciabili. Se durante la gravidanza ha spopolato con dei griffatissimi e sofisticati look premaman, ora l'unica priorità è la piccola ed è proprio per lei che ha rivoluzionato il suo armadio. Se da un lato continua a non poter fare a meno di abiti trendy e alla moda, quando si parla di borse le cose vanno diversamente. Il motivo? L'unica borsa di cui veramente ha bisogno è quella dei pannolini di sua figlia.

https://youmedia.it/manage/gallery/5f9c098ee4b04c03a1fce61a

Il look da mamma glamour di Sharon Fonseca

Diventare mamma è un'esperienza meravigliosa che stravolge la vita e Sharon Fonseca lo ha capito bene. Dopo essere rimasta a riposo per settimane in seguito a un faticoso parto cesareo, è tornata alla "normalità", con l'unica differenza che a farle compagnia c'è Blu Jerusalema.

in foto: Un look trendy di Sharon Fonseca

Non ha però rinunciato alla sua passione per la moda e l'ultimo look sfoggiato per una passeggiata col passeggino è più glamour che mai: la modella ha infatti seguito il trend del total denim, indossando una jumpsuit di jeans grigia con le maniche lunghe. Per completare il tutto ha scelto degli occhiali da sole da gatta, anche se ad attirare l'attenzione è stata la borsa, ovvero un mini marsupio di pelle bianca. Dove tiene tutto il necessario per la piccola? Nella didascalia dello scatto condiviso ha chiarito in modo dettagliato la questione.

Perché Sharon Fonseca usa solo borse mini dopo il parto

Le abitudini di Sharon Fonseca in fatto di accessori sono state rivoluzionate dall'arrivo di sua figlia e lo ha spiegato nell'ultimo post condiviso su Instagram.

in foto: Sharon Fonseca con una micro bag

Al fianco della foto in cui porta il passeggino, ha scritto: "Passeggiando con la mia bambina. Mi sono resa conto che le mie borse si stanno rimpicciolendo, mentre la borsa per pannolini sta diventando sempre più grande. Ho ridotto l'essenziale della mia borsa a circa 3 oggetti. A chi altro è successo?". La modella si è quindi rivolta a tutte le neomamme come lei, consapevole del fatto che saranno moltissime quelle che si trovano nella sua stessa situazione. In quante, dopo aver avuto un figlio, hanno detto addio a pochette, clutch bag e tracolle?