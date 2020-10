Sono sempre stata criticata per il mio espormi così tanto. Sono sempre stata sulla vostra bocca perché “quella malata’’, ‘‘quella con il cancro’’. Sono sempre stata non compresa, perché il messaggio che volevo diffondere raccontando la mia storia non è arrivato a tutti. Oggi quel messaggio ve lo espongo con questa foto. Ancora una volta mi mostro così come sono ora per riprovare a trasmettere ció che cerco di dirvi da un anno e mezzo. Godetevi la vita. Ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. Smettetela di lamentarvi per cose futili. Se si è circondati da affetti, se si riesce a guardar la bellezza delle cose, anche di quelle più dolorose, anche di quelle più incomprese, nulla potrà abbatterci, ucciderci. Per quanto difficile sia affrontare ogni tipologia di sofferenza, andrà meglio. Si ritorna sempre a sorridere. Siate forti, sempre.

A post shared by $ara¡ (@sarahaloia) on Mar 17, 2020 at 9:43am PDT