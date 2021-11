Sangiovanni con Madame in Perso nel Buio: nel video è icona di stile con la tuta vintage griffata Sangiovanni e Madame hanno lanciato il loro primo singolo, si chiama Perso nel Buio ed è stato accompagnato da un video che li vede protagonisti. È stato soprattutto il cantante di Amici ad aver attirato le attenzioni del pubblico con il suo look: nella clip sfoggia un tuta over e dallo stile vintage iper griffata.

Sangiovanni e Madame non sono solo i cantanti rivelazione dell'anno, sono anche degli amici di vecchia data. Prima di spopolare rispettivamente ad Amici di Maria De Filippi e a Sanremo, hanno frequentato la stessa scuola, condividendo da sempre un legame speciale e fraterno. È proprio per celebrare anche dal punto di vista artistico questo rapporto profondo che hanno deciso di collaborare. Da qualche giorno hanno lanciato il loro primo singolo "di coppia", Perso nel Buio, ma solo nelle ultime ore hanno rilasciato anche il videoclip. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto Sangio, che ancora una volta ha dimostrato di essere icona fashion.

Il look di Sangiovanni in Perso nel Buio

Non è la prima volta che Sangiovanni fa parlare di lui per i suoi look glamour e originali, era già successo sia al Roma Film Fest 2021, sul cui red carpet ha sfilato con la gonna, che durante una recente vacanza in montagna, in occasione della quale ha lanciato il trend delle galosce. Nel video di Perso nel Buio pare che si sia ispirato a Squid Game, visto che ha sfoggiato una tuta dallo stile vintage molto simile a quella dei protagonisti della nota serie di Netflix. Per la precisione il cantante ha indossato un modello acetato blu con una riga laterale celeste, fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 ed è contraddistinto da un paio di pantaloni con la zip laterale e da una felpa coordinata (a cui ha aggiunto una semplice canotta bianca). Niente scarpe: il cantante si è lasciato immortalare con indosso un paio di calzini di spugna chiari.

Diesel, collezione Primavera/Estate 2022

Madame con la giacca di pelle nel nuovo video

Madame, invece, che nel video va in soccorso dell'amico mentre canta "Vieni a chiedermi aiuto, sono sempre qui, sono qui con te", sfoggia una giacca di pelle leggermente over e con le tasche laterali. Così come a Le Iene, programma che ha presentato di recente, anche nella clip indossa degli stivali camperos ma in bianco. Chi ha curato i look dei due cantanti? Lo stylist Simone Furlan, che per l'occasione si è rivolto all'originalità di Diesel, un brand perfetto per interpretare in modo impeccabile il loro stile moderno, trendy e genderless. Dopo il successo di Perso nel Buio Madame e Sangio penseranno anche a una nuova hit di coppia?