Madame a Le Iene con i camperos: il look con la giacca colorata da 3mila euro Madame è diventata Iena, ieri sera ha affiancato Nicola Savino sul palco di Italia 1, dimostrando di avere un grande talento anche come conduttrice. Ha tenuto un monologo toccante sull’autostima ed è apparsa più sofisticata che mai in camperos e giacca griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che, a differenza degli anni passati, non vede più una conduttrice unica ad affiancare Nicola Savino. A "passasi il testimone" settimana dopo settimana sono donne famose e di successo della musica, dello sport, della recitazione, che dimostrano di avere grande talento anche nei panni di presentatrici. Il simbolo di questa "staffetta" sono le scarpe, lasciate sempre sul palco a fine diretta, così che la successiva protagonista possa prenderle in eredità. Dopo Elodie con le zeppe rosse, Rocío Muñoz Morales con i classici décolleté col tacco, Elisabetta Canalis con i suoi stivaletti glitterati e Paola Egonu con dei mocassini raso terra, ieri è stato il turno di Madame: ecco cosa ha indossato la cantante.

Madame, dal completo da Iena al blazer griffato

Madame ha dato il via alla sua esperienza da Iena con indosso il classico completo total black con camicia bianca e cravatta nera, a cui ha aggiunto un paio di stivaletti in tinta con il tacco basso e largo. Nel corso della puntata si è cambiata, apparendo sul palco sofisticata in una versione iper griffata.

Madame in Versace a Le Iene

La cantante ha infatti abbinato un paio di pantaloni neri e una camicia bianca a una giacca di pura seta a fondo verde ma decorata con una serie di stampe variopinte a tema marino. Si tratta di un modello della collezione Trésor de la Mer di Versace, è leggermente oversize, ha un'abbottonatura monopetto e celebra uno dei motivi iconici della Maison di Donatella Versace. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarla a 2.944 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di camperos a punta, rivelando dei calzini di spugna bianca nel momento in cui si è sfilata le calzature sul palco.

La giacca Trésor de la Mer di Versace

La battaglia contro l'ansia di Madame

Come da tradizione, anche Madame ha tenuto un monologo sul palcoscenico de Le Iene Show ed è riuscita a emozionare tutti con un racconto di grande sofferenza sulla capacità di accettarsi così come si è. Le sue parole sono state: "Questa sera voglio parlarvi di una cosa che fino a qualche mese fa non avevo: l’autostima. L’autostima è amare se stessi, comprendersi, accettarsi, perdonarsi. Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi, anche le parti peggiori, quelle che ci fanno soffrire, quelle che vorremmo cambiare. Ma se vogliamo cambiarle odiando tutto ciò che siamo facciamo un casino. L’assenza di autostima è una brutta bestia: se non ce l’hai senti di non valere nulla. Sono stata di me**a per anni e nella mia vita era tutto vuoto.

Madame col completo da iena

È stato orribile, un dolore atroce. In quel momento ho scritto una delle mie frasi più belle: ‘Non ho paura di morire, ma ho paura di voler morire’. Ho iniziato a lavorare ogni giorno per trovare un senso: ho guardato in faccia l’ansia che mi aveva accompagnata e ho trovato un modo per eliminarla. Mi sono detta: ‘Prima o poi soffrirai, ma non devi aver paura perché se soffrirai ti curerai, e se non ti curerai prima o poi morirai e sai che c’è? Tutti prima o poi muoiono’. Non possiamo rovinarci la vita perché abbiamo paura di soffrire e per me capirlo è stato una liberazione. Ho imparato a non essere schiava della fretta, a godermi i silenzi, il buio, ho imparato ad accettare le cose che accadono senza che io possa controllarle, ad accettare me. Ho trovato un senso nell’amore perché so comprendermi e accettarmi, e anche se non ho trovato la cura per lo stare male, ho curato la paura di stare male". Così facendo la cantante ha mostrato il suo lato più fragile e umano, dando prova del fatto che il successo e la notorietà non donano la felicità.