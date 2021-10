Sangiovanni, dopo la gonna sul red carpet è il momento delle galosce: gli stivali di gomma sono un must Dopo aver spopolato con una maxi gonna sul red carpet del Roma Film Fest 2021, Sangiovanni si è concesso una vacanza in montagna. Non ha rinunciato allo stile e ha sfoggiato un look colorato e griffato con un paio di originali galosce: sono loro le scarpe must-have dell’inverno 2021-22.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni potrà pure non aver vinto Amici di Maria De Fillipi ma è evidente il fatto che il talent di Canale 5 gli abbia stravolto la vita, permettendogli di realizzare il suo più grande sogno: diventare un cantante di successo. Ad oggi non solo riesce a scalare le classifiche con ogni sua hit, viene considerato anche una vera e propria icona di stile. Look gendeless, abiti colorati, accessori anni '90: i suoi outfit riescono sempre ad attirare i riflettori. Dopo aver spopolato con la gonna sul red carpet del Roma Film Fest 2021con la gonna sul red carpet del Roma Film Fest 2021, è tornato a mostrarsi sui social in un'inedita versione invernale e ne ha approfittato per lanciare il capo must del prossimo inverno.

Il look invernale e griffato di Sangiovanni

Quale migliore occasione delle prime giornate di freddo autunnali per concedersi una vacanza in montagna? È proprio quanto fatto da Sangiovanni, che è ricomparso sui social dopo aver calcato il red carpet romano. Neppure questa volta ha rinunciato allo stile originale che da sempre lo contraddistingue e ha sfoggiato un look super trendy e griffato. Ha abbinato un paio di pantaloni della tuta in giallo di Diesel a un cardigan oversize di GCDS, un modello bianco con una stampa variopinta sulla schiena. Per completare il tutto ha scelto un berretto coordinato sempre di GCDS e una felpa gialla col cappuccio di Diesel.

Sangiovanni in Diesel e GCDS

Sangiovanni lancia gli stivali di gomma anti-pioggia

La vera chicca dell'outfit di Sangiovanni, però, sono le scarpe: il cantante ha detto addio alle solite sneakers e, complice la vacanza in montagna, ha preferito delle comode galosce, per la precisione gli stivaletti puddle di Bottega Veneta, un modello di gomma con la suola sagomata perfetto per le giornate di pioggia. Il loro prezzo? Sul web vengono venduti a 490 euro. Il cantante di Amici ha così lanciato le calzature must-have dell'inverno 2021, dando prova del fatto che le galosce sono l'ideale non solo per le donne ma anche per gli uomini che vogliono aggiungere un tocco super stiloso ai loro look invernali.