Sangiovanni come Chiara Ferragni: indossa le ciabatte di gomma con i calzini Sangiovanni e Madame hanno appena lanciato il loro primo singolo “di coppia”, si intitola “Perso nel buio” e celebra la loro lunga e profonda amicizia. Sui social non hanno potuto fare a meno di condividere una foto fianco a fianco, anche se ad attirare le attenzioni dei fan sono state le scarpe sfoggiate dal cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni e Madame sono i due cantanti rivelazione dell'ultimo anno ma la cosa che in pochi sanno è che ad accomunarli non c'è solo il talento: hanno frequentato la stessa scuola e sono amici fraterni da anni. Di recente hanno deciso di celebrare la loro amicizia con una collaborazione professionale. Hanno appena lanciato il primo singolo realizzato insieme, si intitola Perso nel buio e di sicuro riuscirà a scalare le classifiche del nostro paese in pochi giorni. Sui social, dopo lo scatto con i look "complementari", non hanno esitato a condividere alcune foto realizzate durante le registrazioni e ad attirare le attenzioni del pubblico è stato l'outfit dell'ex cantante di Amici.

Sangiovanni segue il trend delle ciabatte di gomma

Dopo aver spopolato con la gonna sul red carpet del Roma Film Fest e aver lanciato il trend delle galosce per l'inverno, Sangiovanni ha dimostrato ancora una volta di essere icona di stile. Nella foto di coppia con Madame ha infatti dato il meglio di lui in fatto di look: ha abbinato un paio di pantaloni beige a una t-shirt bianca over e a un cappello pescatore leopardato. La vera "chicca", però, sono le scarpe, ovvero le iconiche ciabatte di gomma Yeezy Slides, le stesse indossate da Chiara Ferragni la scorsa estate. Per la precisione ha scelto il modello in marrone, che attualmente sul web viene venduto a più di 800 euro (anche se il prezzo cambia a seconda della misura e della nuance). Così come l'influencer, anche il cantante le ha portate con i calzini di spugna bianchi, dando prova di conoscere alla perfezione tutte le tendenze più gettonate del momento.

Le Yeezy Slides

Sangiovanni ha cambiato look?

Al di là delle ciabatte più discusse degli ultimi mesi, ad aver attirato le attenzioni del pubblico è l'hair look di Sangiovanni. Fin dai tempi di Amici il cantante ha sempre portato i capelli lunghi e ricci ma ora le cose potrebbero essere cambiate. A primo impatto pare che abbia tagliato la chioma cortissima, anche se, portando un cappello a pescatore leopardato, potrebbe aver semplicemente creato un effetto "ingannevole" con un'acconciatura raccolta. Non resta dunque che aspettare la prossima Stories di Sangio, certi del fatto che anche in questa nuova versione sarebbe splendido.