Sangiovanni e Madame in bianco e nero: i look “complementari” per il lancio di Perso nel buio Sangiovanni e Madame hanno celebrato la loro amicizia con un singolo inedito: si chiama Perso nel buio e sarà fuori il 12 novembre. Per dare l’annuncio bomba i due si sono fotografati mano nella mano con dei look “complementari” in bianco e nero.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni e Madame sono i cantanti rivelazione del 2021: il primo è il vincitore "morale" di Amici di Maria De Filippi, la seconda si è fatta al Festival di Sanremo, palcoscenico che ha decretato il suo successo. Oltre a essere entrambi giovanissimi e a essere capaci di scalare le classifiche con ogni loro hit, c'è un altro piccolo dettaglio che li accomuna. I due sono sempre stati molto amici, frequentavano la stessa scuola e negli ultimi mesi non hanno esitato a sostenersi a vicenda sui social. È proprio per celebrare l'amicizia che li lega che hanno deciso di collaborare anche dal punto di vista professionale lanciando un inedito intitolato Perso nel buio.

Sangiovanni e Madame, la foto mano nella mano

Perso nel buio, il singolo firmato a quattro mani da Madame e Sangiovanni, sarà fuori il 12 novembre e, sebbene per il momento sia possibile solo presalvarlo, i due sono riusciti già ad attirare le attenzioni dei media. In che modo? Con la foto di coppia con cui hanno annunciato la collaborazione. I cantanti si sono lasciati immortalare a mezzo busto fianco a fianco sullo sfondo di alcuni palazzi, hanno l'espressione serissima ma non possono fare a meno di tenersi per mano, a prova del fato che sono legati da una amicizia fraterna.

I look per il lancio di Perso nel buio

Essendo entrambi delle icone di stile, non hanno rinunciato ai look trendy, anche se hanno puntato sulla sobrietà. Madame e Sangiovanni sono apparsi "complementari" in bianco e nero: la prima ha indossato un maxi spolverino, dei pantaloni damascati e un paio di occhiali da sole con le lenti specchiate, il secondo è rimasto fedele alla sua passione per i capi oversize, abbinando una t-shirt e dei pantaloni bianchi. Hanno poi lasciato i capelli sciolti e mossi, dettaglio che li rende praticamente identici. Saranno loro stessi i protagonisti del video di Perso nel buio?