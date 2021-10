Samuel Aitken come la sorella Kitty Spencer, nipote di Lady D: firma anche lui con un’agenzia di moda La famiglia reale britannica ha un forte legame col mondo della moda. Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, sfila per Dolce&Gabbana e ne è ambasciatrice ufficiale. Anche le sue sorelle minori Amelia ed Eliza hanno seguito le sue orme. E la stessa strada è stata adesso intrapresa dal fratello Samuel Aitken.

A cura di Giusy Dente

Samuel Aitken via Instagram @samuelaitken_

Come la sorella Lady Kitty Spencer, anche per Samuel Aitken è giunto il momento di fare l’ingresso nel mondo della moda. Il ragazzo, appena 18enne, è stato notato da un’agenzia del settore che gli ha offerto un contratto. Fatidico per questa svolta professionale è stato proprio il recente matrimonio della nipote di Lady Diana.

Samuel Aitken, promettente modello

Il matrimonio di Lady Kitty Spencer si è svolto questa estate a Frascati, nella splendida location di Villa Aldobrandini. La 29enne ha detto sì a Michael Lewis, magnate sudafricano di 32 anni più grande di lei. Proprio Samuel Aitken l’ha accompagnata all’altare: il padre della sposa Charles Spencer, infatti, era stranamente assente. Il 18enne è figlio della madre di Kitty, Victoria Aitken e del suo secondo marito Jonathan Aitken. Fratello e sorella sono molto legati: sono cresciuti insieme a Cape Town e lui è volato appositamente in Italia per vederla in abito bianco. In realtà, la sposa di abiti ne ha indossati addirittura quattro, tutti da vera principessa: quattro creazioni Dolce&Gabbana, fatte a mano e ispirate alla tradizione reale. I due si sono poi rivisti a Milano dopo le nozze, durante la lunga luna di miele (un mese) della coppia di neo sposi.

Lady Kitty Spoencer e Samuel Aitken via Instagram @kitty.spencer

Il 18enne vanta già un nutrito numero di follower sui social e sta per debuttare ufficialmente nel mondo della moda. Proprio durante il matrimonio, infatti, è stato notato dalla 20 Model Management, che lo ha voluto fortemente nel proprio team. Nel presentarlo ufficialmente sul canale social dell'agenzia è stato definito "il principe per eccellenza". Prosegue così il rapporto della famiglia reale con il mondo della moda, di cui fanno parte sia Lady Kitty Spencer che le altre sorelle, Lady Eliza e Lady Amelia Spencer, tutte sotto contratto con Storm Model Management. Buon sangue (reale) non mente!