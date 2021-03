La Royal Family inglese non smette di far parlare di sé: mentre i tabloid si scatenano su Meghan Markle e Kate Middleton, dipingendole come acerrime nemiche, altre donne con il sangue blu si stanno prendendo la scena e per ragioni molto diverse. Tra le molte nipoti e nipotine acquisite della regina Elisabetta infatti ci sono diverse modelle: oltre alla famosa Kitty Spencer, ora i riflettori sono puntati su Amelia ed Eliza Spencer, figlie del fratello di Lady Diana, e su Amelia Windsor, nipote del cugino di Elisabetta II, George Windsor.

in foto: Amelia Spencer

Amelia e Eliza, le sorelline di Kitty Spencer

Biondissime, eleganti e raffinate, Amelia e Eliza Spencer hanno 28 anni e sono figlie del fratello di Lady Diana, Charles Spencer. La moda è nel loro dna: la madre infatti è la modella Victoria Aitken. Anche la sorella maggiore, Kitty Spencer, è una famosa modella. Le due gemelle però hanno scelto di costruirsi una professione in altri settori: Eliza studia per diventare interior designer mentre Amelia lavora come organizzatrice di eventi. Sono cresciute tra la gran Bretagna e il Sudafrica, dove hanno scattato le foto per il brand italiano Philosophy di Lorenzo Serafini, indossando alcuni capi della collezione resort.

in foto: Eliza e Amelia Spencer

La loro diversa personalità si riflette anche nella scelta degli abiti: Eliza indossa un abito a quadri blu e una profonda scollatura che fa già aria di primavera e di passeggiate nel verde. La sorella Amelia invece ha preferito un look più "urban": un blazer a quadri indossato sopra una t-shirt stampata e pantaloni oversize a vita alta. Il look era completato da scarpe con il tacco rosso geranio.

in foto: Eliza Spencer

Amelia Windsor, la lady modella

Il cognome Windsor già suggerisce il sangue blu: Amelia infatti è la nipote del cugino di Elisabetta II, George Windsor. Classe 1995, Amelia è una modella professionista: ha lavorato per Bulgari, Dolce&Gabbana e Chanel e all'attivo ha diverse copertine per Tatler e Vogue Japan. Di recente ha sfoggiato due outfit firmati Philosophy: un romantico abito rosa in stile impero e un vestito corto a quadretti di Vichy rossi.

in foto: Amelia "Mel" Windsor

Oltre al sangue blu, nella famiglia reale corre il senso dello stile: dopo lady Diana, indimenticabile icona di stile "copiata" anche da Kate Middleton, nella famiglia reale allargata sta crescendo una generazione di modelle.