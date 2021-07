Kitty Spencer sposa Michael Lewis: abito bianco ispirato alla tradizione reale ma niente tiara di Diana Kitty Spencer si è sposata, è diventata ufficialmente la moglie di Michael Lewis, il magnate sudamericano di 32 anni più grande. La nipote di Lady Diana ha sfoggiato un principesco abito bianco ispirato alla tradizione reale ma ha preferito non indossare la tiara appartenuta alla compianta zia.

A cura di Valeria Paglionico

Kitty Spencer si è sposata, è diventata ufficialmente la moglie del magnate sudafricano Michael Lewis, dando prova del fatto che la differenza di età non conta nulla in amore (a separarli ci sono infatti 32 anni). Per pronunciare il fatidico sì i due hanno scelto l'Italia, Roma per la precisione, anche se fino all'ultimo hanno tenuto la notizia segreta. A lasciare intendere che mancava poco alla celebrazione del rito era stato l'addio al nubilato della nipote di Lady Diana, fotografatasi con le amiche tra le strade di Firenze. Tra un principesco abito bianco ispirato alla tradizione Royal, la voce di Andrea Bocelli in sottofondo e spettacolari fuochi d'artificio, le nozze della Spencer sono state uniche e memorabili.

Kitty Spencer, il romantico matrimonio a Roma

Il matrimonio di Kitty Spencer e Michael Lewis è stato letteralmente da fiaba, basti pensare al fatto che è andato in scena nella splendida location di Villa Aldobrandini, a Frascati. Ad accompagnare la cugina di Harry e William all'altare con in sottofondo la voce di Andrea Bocelli sono stati i fratelli Louis Spencer e Samuel Aitken, mentre tra gli invitate c'erano diverse notorietà, da Pixie Lott a Idris Elba. L'unico grande assente era il padre della sposa Charles Spencer (che potrebbe non approvare la relazione a causa della differenza di età). I festeggiamenti sono continuati fino a notte fonda tra balli, brindisi e un incredibile spettacolo pirotecnico.

Kitty Spencer in Dolce&Gabbana

La nipote di Lady Diana rinuncia alla tiara di famiglia

Kitty Spencer non poteva che puntare su un look bridal principesco, romantico e d'impatto. Ha scelto quattro diversi abiti di Alta Moda firmati Dolce&Gabbana per il suo grande giorno ma è stato il primo sfoggiato ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico. Si tratta di una meravigliosa creazione di ispirazione vittoriana: è in pizzo bianco, ha il collo alto, le maniche lunghe e a palloncino e una lunga e sinuosa gonna con lo strascico. A completare il tutto non è mancato il lunghissimo velo con delle decorazioni di pizzo, dettaglio che ha aggiunto un tocco ancora più angelico alla sua immagine. L'accessorio a cui Lady Kitty Spencer ha rinunciato per le nozze è stata la tiara Spencer, la coroncina di diamanti decorata con tulipani e fiori a forma di stella che si tramanda di generazione in generazione in famiglia (e che anche Diana aveva indossato per il matrimonio col principe Carlo).

I tre abiti floreali per i festeggiamenti serali

Come documentato sul profilo social della Maison Dolce&Gabbana (di cui Kitty è ambassador), l'abito di pizzo bianco non è stato l'unico sfoggiato durante la cerimonia di nozze, la principessa si è cambiata per ben 4 volte. Il primo vestito scelto per i festeggiamenti serali è in tulle celeste, un modello strapless in stile ballerina decorato con dei fiori variopinti ricamati e abbinato a un mantello coordinato. Il secondo è invece con il corpetto verde speranza e la gonna pomposa in bianco, mentre l'ultimo è ancora di pizzo ma color avorio e con dei fiori colorati lungo tutta la silhouette. Ad aggiungere un tocco originale e scintillante, maxi rose tra i capelli e collane di diamanti a tema floreale. Kitty Spencer in versione sposa non sembra essere una vera e propria dea?