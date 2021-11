Sabrina Ferilli, la finale di Tu Sì Que Vales è con abito di velluto e scarpe rosse da oltre 500 euro Sabato 27 novembre è andata in onda la finale di Tu Sì Que Vales e Sabrina Ferilli ha dato il meglio di lei in fatto di stile. L’attrice romana ha puntato su un look griffato con abito di velluto bon-ton e décolleté rosso fuoco: ecco quanto costano.

A cura di Valeria Paglionico

Sabato 27 novembre è andata in onda l'ultima puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show del sabato sera di Canale 5, e a trionfare è stato Sadeck con il suo corpo di ballo Geometrie Variable. Quale migliore occasione della finale per sfidarsi a colpi di stile sul palco? È proprio quanto fatto dalle conduttrici, che hanno dato il meglio di loro in fatto di look. Belén Rodriguez ha osato con un maxi spacco, Giulia Stabile ha puntato sull'eleganza di un tailleur (ma abbinato agli anfibi), Maria De Filippi ha preferito i pois, mentre Sabrina Ferilli ha sfoggiato dei capi di lusso. Sapete quanto costano le scarpe rosse dell'attrice romana?

Il vestito griffato di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli non ha mai nascosto la sua passione per le griffe e, dopo l'outfit leopardato di Dolce&Gabbana della scorsa settimana, per la finale di Tu Sì Que Vales ha ancora una volta puntato su un look di lusso ma in versione vintage e bon-ton. L'attrice ha infatti indossato un vestito di velluto con la gonna svasata lunga fino al ginocchio, la scollatura generosa, polsini e colletto Peter Pan ricamati e a contrasto. Si tratta di un capo firmato Dior ma che attualmente non è più in commercio, visto che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2017.

Sabrina Ferilli in Dior

Sabrina Ferilli con le scarpe rosse a Tu Sì Que Vales

Sabrina Ferilli ha completato il look bon-ton con un paio di décolleté rosso fuoco. Anche in questo caso si tratta di un accessorio griffato: le pumps sono il modello I Love Vivier di Roger Vivier, hanno la punta affusolata, il tacco medio e l'iconica forma a cuore sul collo del piede che riprende una vecchia stampa d'archivio della Maison. Qual è il loro prezzo? Sul web vengono vendute a 550 euro. Per quanto riguarda i capelli, l'attrice è rimasta fedele alla piega mossa con la fila centrale, mentre in fatto di make-up ha scelto dei toni molto naturali. È riuscita a fare concorrenza alle colleghe con il suo stile?