Sabrina Ferilli a Tu Sì Que Vales: per la semifinale osa con l’abito leopardato Sabrina Ferilli è una delle protagoniste di Tu Sì Que Vales e per la semifinale ha dato il meglio di lei in fatto di originalità e stile. L’attrice ha puntato su un audace abito a tubino, un modello animalier che ha esaltato al massimo la sua silhouette da urlo.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è l'originale talent di Canale 5 che da diversi anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Al motto di "squadra che vince non si cambia", da molte edizioni mantiene invariata la "gang" di presentatori: ad affiancare Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mamuccari ci sono Sabrina Ferilli e Belén Rodriguez, alle quali in questo 2021 si è aggiunta anche Giulia Stabile, la vincitrice di Amici. L'attrice romana, in particolare, ha sempre dato prova di grande ironia ma, al di là della simpatia che da sempre la contraddistingue, ad attirare le attenzioni del pubblico è il suo stile glamour e sensuale. Avete visto cosa ha indossato per la semifinale del programma?

Il look di Sabrina Ferilli per la semifinale di Tu Sì Que Vales

Sabrina Ferilli non è solo il simbolo della bellezza mediterranea tipicamente italiana, negli anni ha dimostrato di essere anche una vera e propria icona di stile. Ne ha dato prova durante l'ultima edizione di Tu Sì Que Vales, dove ha spaziato tra eterei abiti di tulle, tubini bon-ton e completi camicia e pencil skirt. Dopo gli outfit monocromatici delle scorse settimane, per la semifinale ha osato con un vestito animalier, un modello stretch e fasciante decorato con una audace stampa leopardata all-over, con la gonna sotto al ginocchio e le maniche lunghe. Così facendo, ha messo in risalto la silhouette da urlo che la contraddistingue.

Sabrina Ferilli con i tacchi nude

A completare il tutto non potevano mancare i tacchi, anche se Sabrina ha preferito non esagerare, puntando tutto su un paio di décolleté color nude con tacco medio, un vero e proprio must-have del suo stile. L'attrice ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, contornando il viso dai lineamenti impeccabili con dei boccoli dall'effetto naturale. Il dettaglio che fa davvero la differenza? Il sorriso smagliante che ha sempre stampato sul viso. Complice l'amicizia profonda che la lega a Maria De Filippi, su Canale 5 la Ferilli appare sempre solare e raggiante.